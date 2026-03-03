Menschen aus Rumänien, Bulgarien und anderen EU-Staaten fühlen sich in Deutschland einer neuen Studie zufolge oft diskriminiert. Das Überraschende an den Ergebnissen der großangelegten Untersuchung sei, „dass der Faktor der Diskriminierung doch zentraler ist als vorher angenommen“, sagte die Bundesbeauftragte für Migration, Integration sowie für Antirassismus, Natalie Pawlik (SPD), in Berlin. Tübinger Forscher hatten im Auftrag der Regierung EU-Bürgerinnen und -Bürger unter anderem über Facebook und Instagram befragt. Zwar gebe es keine passenden Daten für eine repräsentative Stichprobe, doch lieferten die Ergebnisse der Social-Media-Befragung authentische Einblicke, sagte Studienleiter Bernhard Boockmann von der Uni Tübingen.