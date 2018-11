20. November 2018, 18:51 Uhr Arbeitsmarkt Aus Mangel an Bewerbern

Die Bundesregierung will die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland erleichtern. IT-Experten brauchen nicht einmal einen formalen Abschluss. Damit bricht die Union mit einem alten Grundsatz.

Von Constanze von Bullion , Berlin

Vereinfachte Einwanderung für qualifizierte Fachkräfte, weniger Bürokratie, mehr Perspektiven für Menschen, die in Deutschland bislang nur geduldet sind - so lässt sich zusammenfassen, was die Bundesregierung mit dem "Fachkräftezuwanderungsgesetz" bezweckt. Innen-, Arbeits- und Wirtschaftsministerium haben sich auf einen Gesetzentwurf verständigt, der nun mit den übrigen Regierungsressorts abgestimmt wird und am 19. Dezember im Kabinett verabschiedet werden soll.

"Die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland hängt in entscheidendem Maße davon ab, wie gut es gelingt, die Fachkräftebasis der Unternehmen und Betriebe zu sichern ...