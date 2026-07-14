Ist heute Post vom Amt da? Bisher müssen Empfänger von Arbeitslosengeld einmal am Tag in ihren Briefkasten schauen, ob sich die Agentur für Arbeit mit einem Jobangebot gemeldet hat. Am Samstag ist das Amt etwas lockerer, hatte die Bundesagentur für Arbeit festgelegt: Da könnte man auch erst Sonntag schauen, ob Post gekommen ist. Diese Regel soll künftig entfallen, zumindest der physische Gang zum Briefkasten. Die Bundesregierung möchte vieles digitalisieren, jetzt bringt sie Reformen für die Agenturen für Arbeit auf den Weg. An diesem Mittwoch sollen sie im Bundeskabinett beschlossen werden.