Arbeitsmarkt:Für Arbeitslose wird es wieder schwieriger, einen Job zu finden

Von Roland Preuß, Lauf

Für Arbeitslose und Berufsanfänger wird es immer schwieriger, eine Stelle zu finden. Angesichts der angespannten Wirtschaftslage würden die Arbeitgeber den Arbeitsagenturen deutlich weniger offene Stellen melden, sagte Andrea Nahles, die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), bei einer Fachtagung in Lauf bei Nürnberg. Der Anteil der Menschen, die es aus der Arbeitslosigkeit herausschafften, sei so niedrig wie in der Corona-Pandemie. „Das ist absolut vergleichbar mit der Corona-Krise, das ist ein ist historischer, schlechter Wert“, sagte Nahles. In der Pandemie hatten viele Unternehmen keine Leute mehr eingestellt.