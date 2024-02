Der deutsche Arbeitsmarkt ist laut der Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, auf ausländische Arbeitskräfte dringend angewiesen. "Wir haben mittlerweile 5,3 Millionen Menschen, die ohne deutschen Pass in Deutschland arbeiten, auf die wir nicht verzichten könnten", sagte Nahles in einem Interview mit dem SWR, das am Samstag ausgestrahlt wurde. Sie fügte hinzu: "Eine Politik, die auf sogenannte Remigration setzt, kann sich der deutsche Arbeitsmarkt gar nicht leisten." Als Beispiel nannte Nahles die Pflegeheime. Dort würde es ohne Menschen mit ausländischen Wurzeln "zu massiven Engpässen" kommen, warnte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Bei einem Treffen von AfD-Vertretern, weiteren Neurechten und Unternehmern Ende November war laut einer Recherche der Plattform Correctiv über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen worden.