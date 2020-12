Auch fast sechs Jahre nach seiner Einführung wird der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro in Deutschland noch keineswegs überall eingehalten. Zu diesem Ergebnis kommt ein am Montag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorgelegter Evaluationsbericht. "Der Bericht zeigt auch, dass der Mindestlohn noch nicht bei allen ankommt", sagte der SPD-Politiker. Der Mindeststundenlohn werde in vielen Fällen Arbeitnehmern vorenthalten. Heil will im Januar eine Änderung des Mindestlohngesetzes vorschlagen, um schneller auf einen Mindestlohn von zwölf Euro zu kommen. Bislang beschlossen ist, dass der Mindestlohn 2021 zunächst auf 9,50 Euro steigt. Schätzungen gehen laut Bericht von rund 500 000 bis 2,4 Millionen Beschäftigungsverhältnissen im Jahr 2018 aus, die mindestlohnberechtigt gewesen seien, aber weniger als den Mindestlohn erhalten hätten.