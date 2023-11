Arbeitgeber, Gewerkschaften und Kommunen haben sich bei einem Treffen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) darauf verständigt, Geflüchtete schneller in Arbeit zu bringen. Heil sagte am Montag nach dem Treffen mit dem DGB und Arbeitgebern, es sei ein Schulterschluss gelungen. Es gehe um die Vermittlung von 400 000 Menschen mit grundlegenden Deutschkenntnissen. Die Hälfte kommt aus der Ukraine und hat inzwischen die Integrations- und Sprachkurse absolviert. Heil plädierte dafür, auch Menschen mit geringen Sprachkenntnissen einzustellen. Seinen Ankündigungen zufolge soll die von der Ampel-Koalition vorgesehene Lockerung der Arbeitsverbote für Geflüchtete einhergehen mit einer möglichst raschen Vermittlung in Arbeit. Dafür sind die Jobcenter zuständig. Die Geflüchteten ihrerseits sollen Vermittlungsangebote annehmen müssen.