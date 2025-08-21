Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will Vorschläge für eine Reform des Sozialstaats bis Ende des Jahres haben. Sie habe dafür eine Kommission mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen eingesetzt, teilte ihr Ministerium am Donnerstag in Berlin mit. Das Gremium solle seine Arbeit im September aufnehmen und Ende des Jahres einen Abschlussbericht vorlegen. Dabei müsse die Kommission Vorschläge der Sozial- und Wirtschaftsverbände und des Bundesrechnungshofs berücksichtigen. „Der Fokus liegt auf steuerfinanzierten Leistungen wie Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag. Die Zusammenlegung von Sozialleistungen, die Beschleunigung von Verwaltungsabläufen und die Digitalisierung sind weitere Aufgabenstellungen“, hieß es. Wer in Not gerate, müsse sich auf den Sozialstaat verlassen können, ohne Wenn und Aber, sagte die Ministerin, die auch Co-Chefin der SPD ist. Konkrete Maßnahmen wolle die Bundesregierung dann von Beginn 2026 an umsetzen.