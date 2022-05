Amerikas Büro-Rückkehrer kämpfen mit vielfältigen Problemen.

Gemütlich im Schlafanzug an der Konferenz teilnehmen, während angeblich die Kamera nicht funktioniert: Das ist laut einer US-Umfrage noch eine der harmloseren Freiheiten, die sich Angestellte in der Pandemie erlaubt haben.

Von Claus Hulverscheidt

Noch gibt es keine genauen Zahlen, wie viele Anzeigen empörter Nachbarn schon bei den Behörden eingegangen sind. Ob die Polizei ihre Spürhunde bereits für den Kampf gegen das Müffel-Armageddon umschult, oder wie lange die Läden noch Wäscheklammern anbieten, die man sich notfalls auf die Nase klemmen kann. Klar ist nur: Nach zwei Jahren Home-Office droht dem Planeten ein olfaktorisches Fiasko, wie es die Menschheit noch nicht erlebt hat. Wohin man sich auch wendet - es dünstet und fault, es modert und mieft.

Das zumindest legen Umfragen unter US-amerikanischen Angestellten nahe, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie statt im Büro überwiegend vom heimischen Arbeits-, Schlaf- oder Wohnzimmer aus gearbeitet haben. Für alle von ihnen ist nicht nur der Weg vom Bett an den Schreibtisch kürzer geworden, die meisten haben auch jene Routinen verändert, die früher verhinderten, dass sich Kolleginnen und Kollegen kopfschüttelnd oder gar naserümpfend abwandten, wenn man an ihnen vorbeilief. Fast die Hälfte der Befragten räumt demnach ein, dass er oder sie weniger duscht, ein Viertel putzt nicht mehr so oft die Zähne, ein Fünftel wechselt seltener die Unterwäsche. Jeder sechste hat gar schon einmal an einer Telefonkonferenz teilgenommen, während er oder sie (wahrscheinlich er) auf dem stillen Örtchen weilte. Sollte es also in einer Besprechung einmal ordentlich im Hintergrund rauschen, dann weiß man jetzt: Die Niagara-Fälle sind's nicht.

Vor diesem Hintergrund muss man es wohl begrüßen, dass es mit der Müffelei langsam zu Ende geht. Präsident Joe Biden jedenfalls hat seine Landsleute aufgerufen, in die Büros zurückzukehren und endlich "unsere großartigen Innenstädte wieder zu bevölkern". Mal unabhängig davon, dass sich über die Großartigkeit amerikanischer Innenstädte viel sagen ließe, erweist sich die Rückkehr vom Jogging- in den Maßanzug aber oft als gar nicht so einfach: Es zwickt und zwackt, es flattert und schlabbert, es staubt und stockt.

Doch zu enge Hosen und Blazer sind nicht das einzige Drama. Manche Damen etwa müssen zum Farbtopf greifen, um jene Haarfarbe wiederherzustellen, mit der sie das Büro einst verlassen hatten. Manche Männer wiederum stöhnen, dass sie derlei Probleme gerne hätten: Selbst jüngere Semester nämlich grübeln darüber, wie sie den lieben Kolleginnen und Kollegen erklären sollen, warum die Stirn im Vergleich zum März 2020 plötzlich zwei Zentimeter höher reicht oder sich am Hinterkopf gar ein von lustigen Büscheln umrahmtes Ödland herausgebildet hat. David Ma, Mitarbeiter einer Tech-Firma aus San Francisco, ging so weit, die Geschäftswelt über das Netzwerk Linkedin regelrecht vorzuwarnen: Er habe ein "wichtiges berufliches Update", schrieb er. Kunden und Kollegen müssten sich bitte auf einen "gewichenen Haaransatz und ein Alter, das mit einer Drei beginnt", einstellen.

Und noch ein Problem treibt die Büro-Rückkehrer um: die Essenskosten. In vielen großen Städten schlägt ein Salat zum Mitnehmen jetzt mit 15 statt wie früher mit zehn Dollar zu Buche, ein Wrap kostet im Schnitt zehn statt 8,50 Dollar. Sogar ein Wort für die Preisexplosion zur Mittagszeit gibt es schon - "Lunchflation". Einziger Lichtblick: Olfaktorisch geht es aufwärts.