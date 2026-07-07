Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist gegen mehr Ladenöffnungen an Sonntagen. Der freie Sonntag sei für die Gesellschaft als Ganzes wertvoll, unabhängig davon, ob ein Mensch an Gott glaubt oder nicht, sagte ein EKD-Sprecher der Rheinischen Post. Er reagierte damit auf eine Debatte, die durch eine Ankündigung der Bundesregierung ausgelöst wurde. CDU, CSU und SPD wollen die Öffnungszeiten für Bibliotheken und Bäckereien an Sonntagen verlängern. Der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands des Deutschen Einzelhandels (HDE), Stefan Genth, hatte sich daraufhin für eine generelle Möglichkeit der sonntäglichen Ladenöffnung starkgemacht. Der CDU-Politiker Christian von Stetten, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Bundestag, sprach sich ebenso dafür aus wie FDP-Chef Wolfgang Kubicki.