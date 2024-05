Der Nahe Osten und Nordafrika hat etwas, das Europa fehlt: viele junge Menschen. Das Durchschnittsalter der arabischen Bevölkerung liegt bei 26 Jahren, das der Europäer bei 44 Jahren. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat die Lebensrealität von rund 12 000 dieser jungen Menschen untersucht, sie sind zwischen 16 und 30 Jahre alt und leben in Ägypten, Algerien, im Irak, in Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Palästina, im Sudan, in Syrien und Tunesien. Die Fragebogenentwicklung auf Englisch und Arabisch dauerte mehrere Monate; vor Ort führten erfahrene Interviewer die Gespräche, sogar in Kriegs- und Krisensituationen. Mitherausgeber der Studie ist Jörg Gertel, Professor für Arabistik und Wirtschaftsgeografie an der Universität Leipzig.