Zehntausende arabische Israelis haben an einem Generalstreik teilgenommen, um gegen die hohe Kriminalität und die ihrer Ansicht nach inaktive Polizei zu demonstrieren. Schulen und Geschäfte in Orten mit mehrheitlich arabischer Bevölkerung blieben geschlossen. Am Donnerstagabend beteiligten sich 20 000 Menschen an einer Kundgebung. Nach Angaben arabischer Politiker ignoriert die israelische Polizei weitgehend Verbrechen in ihrer Minderheit, die von Familienfehden über Kämpfe rivalisierender Banden über häusliche Gewalt bis zu sogenannten Ehrenmorden reichen. Israelische Araber stellen ein Fünftel der israelischen Bevölkerung. In diesem Jahr wurden bereits 70 Morde begangen. Die israelische Polizei weist die Vorwürfe zurück.