5. September 2018, 18:49 Uhr Arabische Halbinsel Friedensgespräche zu Jemen

Regierungsvertreter und Huthi-Rebellen sollen in Genf zusammenkommen. Allerdings stehen die Chancen auf direkte Verhandlungen schlecht. Saudi-Arabien und Iran nehmen erst gar nicht an den Gesprächen teil.

Von Moritz Baumstieger

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass die Kriegsparteien in Jemen das letzte Mal miteinander sprachen. Seit die Friedensverhandlungen von Kuwait im Juli 2016 scheiterten, entwickelte sich der Konflikt zwischen der aufständischen Huthi-Miliz und der von einer saudi-arabisch geführten Koalition unterstützten Armee Jemens zur "größten humanitären Katastrophe" der Gegenwart, wie die Vereinten Nationen den Krieg nun nennen. Mehr als 17 000 Zivilisten starben, 8,4 Millionen Menschen sind akut von Hunger bedroht, Seuchen wie die Cholera können sich ausbreiten, weil einfachste Medikamente fehlen. Der August 2018 war der tödlichste Monat des Konfliktes, wie Oxfam berichtet: Mindestens 981 Menschen kamen ums Leben, ein Drittel von ihnen Kinder.

An diesem Donnerstag nun sollten sich in Genf Vertreter der Regierung und der Huthi-Rebellen zu Gesprächen einfinden. Der UN-Sonderbeauftragte Martin Griffiths hatte beiden Seiten abgerungen, sich zumindest über Vermittler auszutauschen. Dass jedoch selbst diese indirekten Verhandlungen scheitern könnten, bevor sie begonnen haben, zeichnete sich am Mittwoch ab: Laut Quellen, die der Huthi-Miliz nahestehen, konnte das Flugzeug nicht in Sanaa starten, mit der die Huthi-Delegation nach Genf fliegen wollte. An Bord sollen auch Schwerverletzte gewesen sein, die zur Behandlung in die Schweiz gebracht werden sollten. Dies habe die saudi-arabisch geführte Koalition, die den Luftraum beherrscht, jedoch verhindert. Ob die Delegierten schließlich mit einem anderen Flugzeug rechtzeitig nach Genf gelangten, war zunächst unklar.

Sollten die Gespräche in Genf wie geplant starten, will Vermittler Griffiths zunächst mit weniger kontroversen Themen beginnen, in der Hoffnung, dass Erfolge, etwa beim Gefangenenaustausch, vertrauensbildend wirken. Jemens Präsident Abd-Rabbuh Mansour Hadi kündigte zudem an, von den Huthis die Herausgabe der Leiche seines Vorgängers Ali Abdullah Saleh erreichen zu wollen - dieser hatte zunächst mit den Huthis gegen Hadis Regierung gekämpft, als er sich jedoch gegen die schiitische Miliz stellte, war er im Dezember von ihr getötet worden. Mit dieser Geste will Hadi ein Signal an die Anhänger seines einstigen Gegners aussenden, dass er zur Versöhnung bereit ist.

Schwieriger dürfte die Frage nach dem Status der Stadt Hudeidah werden: Über ihren Hafen an Jemens Westküste werden bis zu drei Viertel der Einfuhren des Landes abgewickelt, das 90 Prozent seiner Lebensmittel aus dem Ausland bekommt. Seit Juni versuchen die Regierungstruppen, die Stadt von den Huthis zu erobern; sollte der Hafen dabei beschädigt werden, droht eine Verschärfung der humanitären Lage mit unabsehbaren Folgen.

Nicht an den Gesprächen in Genf beteiligt sein werden Separatisten aus dem Süden, die ebenfalls Gebiete in Jemen halten - sowie Iran und Saudi-Arabien. Die Regionalmächte sind maßgeblich für die Eskalation des Bürgerkrieges mitverantwortlich, Teheran unterstützt die schiitischen Huthis, die Riad auch durch heftige Luftangriffe schlagen will. Wegen der vielen zivilen Opfer stehen die Bombardements von Saudi-Arabien international in der Kritik, am Dienstag kündigte etwa Spanien an, 400 lasergestützte Bomben nicht auszuliefern und von Saudi-Arabien bereits gezahlte 9,2 Millionen Euro wieder zurückzusenden.