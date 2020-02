Said AlDailami, Staatswissenschaftler und Ex-Offizier der Bundeswehr, will den Krieg in Jemen erklären.

Ibn Khaldûn (Tunis 1332 - Kairo 1406), Andalusier jemenitischer Herkunft, Historiker, Geograf, mehrsprachig vielgereister Diplomat, hin und wieder auch "Spion", sowie "Urvater" faktenorientierter Sozialforschung, schrieb in seiner "Einführung in die Weltgeschichte" (Al-Muqaddima), Kapitel 2, Absatz 25: "Araber reißen alles an sich, das sie kampf- und risikolos ergattern können ... Die Araber wagen sich nicht wie andere ins Zentrum einer Gebirgswelt." Heute tun sie es besonders "risikolos", nämlich aus der Luft. Nach raschem Bombenwurf drehen die meist saudi-arabischen Geschwader ab und landen "siegreich" sowie unbehindert von einer nicht vorhandenen jemenitischen Luftabwehr auf ihren Basen, Tod und Verderben unter jemenitischen Zivilisten gesät habend.

Der Autor Said AlDailami, geboren 1978 aus einer jemenitischen "Nobel"-Familie, rund zehn Jahre später mit den Eltern nach Deutschland emigriert, promovierter Staatswissenschaftler sowie ehemaliger Offizier der Bundeswehr, hat sich nun vorgenommen, sein Geburtsland den Europäern zu erklären. Seine These: In Jemen tobt seit bald fünf Jahren ein "vergessener Krieg". Die Folgen für die Zivilbevölkerung sind dramatisch. Internationale Organisationen sprechen von der größten Hungerkatastrophe und Cholera-Epidemie, die die Menschheitsgeschichte je gesehen hätte. Doch "vergessen" ist dieser Krieg keineswegs, schon gar nicht bei dessen sicht- wie unsichtbaren Betreibern (siehe dazu auch Süddeutsche Zeitung vom 12.12.2019: "Jemen und die Bomben"). Auf der Aktionsbühne: die Luftwaffen Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und einer Handvoll weiterer Air-Force-Kameraden. Immerhin, Katar und Marokko haben sich aus dem Bomberverein zurückgezogen. Ihr Krieg war und ist das nicht. Europäische und transatlantische Waffenschmieden hingegen (in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und noch ein paar anderen EU-Ländern bis vor Kurzem) rieben sich die Hände. In Frankreich, Großbritannien und den USA blüht das Geschäft weiter. Man rüstet(e) die Hauptdarsteller mit Hochexplosivem und Eisenzeug auf, gegen Bares, sehr viel Bares. Es ist "(big) business", wie "usual" in derartigen Fällen.

Said AlDailami macht keinen Hehl aus seinen Einschätzungen. Jemen rühmt sich, die Wiege der arabischen Kultur zu sein. Jemenitischen Nachbarstaaten wie Saudi-Arabien bescheinigt er nichts Vergleichbares. Dafür widmet AlDailami der saudi-arabischen Khashoggi-Affäre mehr als sechs Seiten. Symbol für die Staatsmoral eines ganzen Kingdoms? Er geißelt die auf der Arabischen Halbinsel mithilfe von Ölmilliarden aus den Sanddünen hervorgestampfte Luxuswelt, die für ihn außer Raffgier und Größenwahn nichts Zukunftsträchtiges in sich trägt.

Europäische und transatlantische Waffenschmieden sind vielfältig in der Region engagiert

Der Autor vollzieht einen Ritt durch eine mehr als zweitausend Jahre alte jemenitische Geschichte, durch Höhen (so nannte man diesen Zipfel der Arabischen Halbinsel im 11. Jahrhundert noch "Arabia Felix" - das glückliche Arabien) und Tiefen (Stichwort "Königin von Saba"), aber auch eine farbenreiche Beleuchtung der Gegenwart seit 1962 (Sturz der Monarchie) und des sich anschließenden, immer von Neuem ausbrechenden Hickhacks zwischen süd-, mittel- und nordjemenitischen Volksgruppen (nahezu "kastenhaft" strukturierten Stämme), wobei es für die jeweiligen Gruppierungen letztlich immer darum geht, dort zu landen, wo's "warm" rauskommt. Das gegenwärtige Jemen als Spielwiese von Korrumpierern und Korrumpierten? Und auf dem Heiratsweg vermischen sich, wie auch anderswo, allmählich die "Kasten". Alter Adel und Geldaristokratie begatten sich. Doch von 28 Millionen kriegsgeschüttelten Jemeniten vegetieren heute 24 Millionen in Hunger und absolutem Elend.

Nennenswerte Bodenschätze besitzt Jemen nicht, dafür eine einmalige strategische Lage an der Meeresenge Bab al-Mandab (Tor der Tränen), drei vom arabischen Rohölexport intensiv befahrene Meere verbindend: Rotes Meer, Arabisches Meer, Indischer Ozean. Das weitgehend gegenstandslose Gerede von einer massiven iranischen Präsenz im Hafen al-Hudaida (Rotes Meer) auf dem Gebiet der nordjemenitischen, allenfalls vage schiitisch betenden Huthis sollte aus solcher Perspektive gesehen werden. Sicher existiert im arabischen Zentralraum und der sich östlich anschließenden Golfregion ein saudi-arabisch-iranisches Ringen um regionale Vormacht. Doch diesen Aspekt zur tragenden Säule des seit 2015 tobenden Jemen-Krieges zu machen, wäre surrealistisch. Selbst der Glaubensstreit "Sunniten versus Schiiten" bringt es nicht, dient den derzeitigen "Kriegern" jedoch als Stellvertreterideologie, um lokale Machtansprüche zu verschleiern. Der jemenitische Islam ist historisch betrachtet unorthodox, eher tolerant gegenüber "anderen".

Das "Eingemachte" für Jemeniten und Saudis plus "Alliierte" liegt vor ihren jeweiligen "Haustüren", wo sich "Schutthalden" türmen, von einer mehrtausendjährigen Geschichte aufgehäuft. Man muss deren Wachsen kompetent erzählen können, um die Gegenwart zu verdeutlichen. Der Chronist Said AlDailami, in Europa zu einem demokratisch-humanistischen Hoffnungsträger der Art "I have a dream" geworden, wirkt überzeugend. Seine (auch arabischen) Quellen sind stichhaltig, doch das Buch bleibt frei von Fachjargon und liest sich flüssig. Bis zur letzten Seite.

Wolfgang Freund ist deutsch-französischer Sozialwissenschaftler (Schwerpunkt "Mittelmeerkulturen"). Zahlreiche Publikationen auf Deutsch, Französisch und Englisch. Lebt heute in Südfrankreich.