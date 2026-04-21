An diesem Dienstag wäre die Queen 100 Jahre alt geworden, was dem ZDF eine neue, 45 Minuten lange Dokumentation wert war. Leider erfährt man darin offenbar nichts Neues über Elizabeth II , dabei käme einem ein wenig royaler Eskapismus in diesen Tagen gerade recht - angesichts einer ansonsten doch eher düsteren Gegenwart.

Die ist bekanntlich vor allem geprägt vom Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Iran, der nicht nur den Nahen Osten ins Chaos gestürzt hat, sondern dessen wirtschaftliche Folgen auch Europa und die Bundesregierung seit Wochen beschäftigen. Der Erfolg der Friedensverhandlungen ist derweil weiter ungewiss, wie mein Kollege Tobias Matern schreibt. In der Nacht hat US-Präsident Trump eine Verlängerung der Waffenruhe als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet. Die aktuellen Entwicklungen können Sie in unserem Liveblog verfolgen.

Irgendwo zwischen der dramatischen Weltlage und dem Geburtstag der Queen rangiert im Nachrichtensturm derzeit der richtige Umgang mit Social Media. Genauer gesagt: mit den Folgen, die Social Media und die Nutzung des Internets generell für Kinder und Jugendliche haben. Eine Expertenkommission der Bundesregierung hat nun Erkenntnisse zu den Gefahren der digitalen Welt vorgelegt; sie geht von mehr als einer Million Jugendlichen mit „problematischem Internetverhalten“ aus. Handlungsempfehlungen für die deutsche Politik sollen im Sommer folgen, dann will auch die EU-Kommission ihre Überlegungen vorstellen. Dass eine Altersregulierung für die Nutzung sozialer Medien kommt, erscheint immer wahrscheinlicher.

In anderer Weise um die Zukunft von Kindern geht es an diesem Dienstag beim 17. Petersberger Klimadialog in Berlin. Laut Bundesumweltministerium sind Minister aus mehr als 40 Ländern eingeladen; diskutiert werden soll über die Prioritäten für das Klimajahr 2026.

Was heute wichtig ist

Tim Cook verlässt Apple-Chefposten – sein Nachfolger ist schon bekannt. Fünfzehn Jahre stand Cook an der Spitze des US-Konzerns. Er ist als Teamspieler bekannt, widmete sein Leben Apple, doch die ganz große neue Erfindung gelang Cook nie. John Ternus soll sein Nachfolger werden, bislang hat er Apples Hardware-Sparte geleitet. Zum Artikel

Trump bezeichnet Verlängerung der Waffenruhe als „höchst unwahrscheinlich“. Morgen soll die Waffenruhe auslaufen. Wie es bei den Friedensverhandlungen weitergeht, ist unklar. Trump hat behauptet, die USA hätten „alle Zeit der Welt“, er wolle einen Deal. Iran hat weitere Gespräche nicht ausgeschlossen. „Angriffe auf iranische Handelsschiffe“ hatte Außenminister Abbas Araghtschi zuletzt als „erhebliches Hindernis“ bezeichnet. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Einträchtig in Hannover: Kanzler Merz und Präsident Lula. Die deutsch-brasilianischen Beziehungen sind nicht frei von Spannungen, seit der Kanzler sich vor Monaten über die brasilianische Stadt Belém mokiert hat. Auf der Messe in Hannover gibt es Spekulationen über das Verhältnis zwischen Merz und Lula – bei einer Pressekonferenz aber betonen sie ihre Gemeinsamkeiten. Merz schenkt Lula einen VW Käfer. Zum Artikel

Das Handy wird für Hunderttausende Kinder und Jugendliche zum Problem. Seit Monaten diskutiert Deutschland über ein Social-Media-Verbot für Kinder. Nun legt eine Expertenkommission der Bundesregierung ihre Erkenntnisse zu den Gefahren der digitalen Welt vor. Handlungsempfehlungen folgen. Zum Artikel

FBI-Chef Patel klagt gegen „The Atlantic“ auf 250 Millionen Dollar. Das US-Nachrichtenmagazin hatte berichtet, Patels Position als FBI-Chef sei aufgrund von „Episoden übermäßigen Alkoholkonsums“ und „ungeklärten Abwesenheiten“ in Gefahr. Patel bestreitet das. Zudem hat US-Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer ihr Amt niedergelegt, ihr wird unter anderem Alkoholkonsum am Arbeitsplatz vorgworfen. Zum Liveblog zur US-Politik

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: KI-Regulierung - Merz will Ausnahmen für industrielle KI. Bundeskanzler Friedrich Merz will sich bei der EU-Kommission dafür einsetzen, industrielle KI aus der europäischen KI-Regulierung herauszunehmen. Auf der Hannover-Messe erhöht die Industrie den Druck auf Lockerungen. Auch wichtig: Die Expertenkommission zum Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt hat eine erste Bestandsaufnahme vorgelegt. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Deutschland ist als militärisches Nadelöhr eine Gefahr für Europa. Europa muss militärisch schneller reagieren können. Doch ausgerechnet Deutschlands marode Infrastruktur, seine umständlichen Verfahren und die unkoordinierte Planung stehen schnellen Truppenbewegungen im Weg. Diese Schwachstellen im Herzen des Kontinents sind ein Risiko für Europas Verteidigungsfähigkeit. Zum Briefing