Die Apotheker in Deutschland kritisieren fortlaufende Störungen und Totalausfälle beim elektronischen Rezept. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände forderte ebenso wie die Deutsche Stiftung Patientenschutz am Freitag die zuständige bundeseigene Digitalagentur Gematik nachdrücklich auf, die Stabilität deutlich zu verbessern. „Das E-Rezept läuft der Deutschen Bahn in Sachen Unzuverlässigkeit den Rang ab“, sagte Verbandschef Thomas Preis dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Ein ausgefallener Zug ist ärgerlich, aber ein nicht abrufbares E-Rezept kann erhebliche Konsequenzen für die Gesundheit von Menschen haben“, fügte er hinzu. Zuletzt hatte es am Mittwoch bundesweit Störungen beim E-Rezept gegeben. Preis sagte, alleine in den vergangenen beiden Wochen sei es an fünf Tagen zu Komplettausfällen oder erheblichen Beeinträchtigungen im E-Rezept-System oder der dahinter liegenden Telematikinfrastruktur gekommen. Jedes Mal seien zehntausende Patienten betroffen. „Zur Digitalisierung des Gesundheitswesens gibt es keine Alternative. Aber diese Unzuverlässigkeit ist nicht hinnehmbar“, sagte Preis.