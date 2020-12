Von Thomas Balbierer

"Ich kann leider nicht telefonieren", sagt Iris Hundertmark, als man sie am Dienstag gegen 10.30 Uhr in ihrer Apotheke im oberbayerischen Weilheim erreicht: "Hier ist die Hölle los." Es ist Tag eins der Ausgabe kostenloser FFP2-Masken an über 60-Jährige und Risikopatienten. 27,3 Millionen Deutsche sollen im Kampf gegen das Coronavirus schrittweise mit je 15 dieser besonders effektiven Schutzmasken versorgt werden, so hat es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am vergangenen Mittwoch angekündigt. Die erste Tranche, drei Masken pro Person, kann seit Dienstag unter Vorlage des Personalausweises oder einer Eigenauskunft in der Apotheke abgeholt werden. Und der Andrang ist groß - auch in Iris Hundertmarks kleiner Apotheke. Als man um kurz nach 12 Uhr noch einmal mit ihr spricht, sind schon etwa 600 Masken über die Theke gegangen, schätzt sie.

Mancherorts sind die Masken vergriffen, anderswo noch nicht verfügbar

In ganz Deutschland bilden sich am Dienstag Warteschlangen vor Apotheken. In manchen sind die Masken schon vergriffen oder noch gar nicht verfügbar. Die Verteilung der etwa 81 Millionen FFP2-Masken sei eine "Herkulesaufgabe", sagt Reiner Kern, Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. "In vielen Apotheken war der Maskenvorrat mittags aufgebraucht, wird aber bis morgen oder übermorgen wieder aufgefüllt sein", teilt er am Dienstag mit. Der Verband hatte appelliert, nicht gleich am ersten Tag in die Apotheken zu strömen. Schließlich laufe die Aktion bis 6. Januar, bevor die Verteilung der restlichen 12 Masken auf ein Couponsystem umgestellt wird. Es hat wenig genutzt, viele Menschen wollten früh dran sein - aus Angst, später nichts mehr zu bekommen. "Niemand muss sich Sorgen machen, in den kommenden drei Wochen keine Maske zu erhalten", sagt Kern und bittet um Geduld.

Nicht der Staat organisiert die Vergabe, sondern jeder einzelne Apotheker

Spahn hat die Branche mit seinem kurzfristigen Entschluss unter erheblichen Druck gesetzt. "Unter Zeitdruck und unter finanziellen Druck", wie Apothekerin Hundertmark sagt. Denn nicht der Staat organisiert die Beschaffung und Verteilung der Schutzmasken, sondern jeder einzelne Apotheker. Keine einfache Aufgabe, denn der Markt ist unübersichtlich, unter seriösen Anbietern tummeln sich auch schwarze Schafe. "Es wäre eine Katastrophe, würden wir am Ende Fake-Masken verkaufen", sagt Iris Hundertmark. Sie habe bei einem Großhändler 10 000 Masken gekauft, von deren Zuverlässigkeit sie sich schon während der Pandemie überzeugt habe. Wie viel die sie genau gekostet haben, sagt sie nicht, nur so viel: Einen großen Gewinn erwarte sie nicht, wenn ihr der Bund sechs Euro pro Maske erstattet.

Hätte man die Verteilung nicht per Post organisieren können?

Auf Kritik stößt, dass sich nun ausgerechnet Risikogruppen vor Apotheken versammeln, statt sich zu Hause vor einer Corona-Infektion zu Hause zu schützen. Hätte man die Verteilung nicht zum Beispiel per Post organisieren können? "Das wäre super - geht aber leider nicht", sagt Frank Eickmann, stellvertretender Geschäftsführer des Apothekerverbandes in Baden-Württemberg. Dazu habe man weder genug Zeit noch genug Daten, sagt er. Logistisch sei der Versand von insgesamt rund 410 Millionen Masken undenkbar.

Und so hoffen alle Beteiligten auf einen Erfolg der Operation Maske. "Die neuen Masken werden dazu beitragen, diese Pandemie besser in den Griff zu bekommen", glaubt Apothekerin Hundertmark. Dann würde auch bei ihr wieder mehr Ruhe einkehren.