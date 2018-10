10. Oktober 2018, 18:47 Uhr Apotheken Erste Hilfe

Die Pharmazeuten sollten sich auf ihre Stärke besinnen und Kunden unabhängig über den Nutzen von Arzneien beraten. Dann müsste man auch auf dem Land nicht um die Versorgung fürchten.

Von Werner Bartens

Es gibt viele hervorragende Apotheker. Sie sind nicht nur medizinisch kompetent und kennen ihre Präparate, sondern sie haben auch ein offenes Ohr für die Nöte ihrer Kunden. Großzügig verschenken sie Rat und Trost und werden auf diese Weise manchmal zum lebenslangen Begleiter und Seelsorger. Gerade die Einsamen und Ortsgebundenen, die sich ihnen anvertrauen, profitieren davon. So können Apotheker besonders in ländlichen Regionen ein wichtiger Knotenpunkt für die dörfliche Struktur sein, emotionalen Halt bieten und als einzig verbliebene Ansprechpartner in Gesundheitsfragen dienen, wenn der langjährige Hausarzt in Ruhestand gegangen ist und sich vor Ort kein Nachfolger findet.

Allerdings sind etliche Apotheken längst zu seelenlosen Drogerien verkommen, die neben verschreibungspflichtigen Medikamenten allerlei dubiose Pillen, Pulver und Tinkturen im Sortiment haben. Die Beratung, sofern es überhaupt eine gibt, ist einseitig oder fehlerhaft, gesundheitliche Empfehlungen zur Lebensführung, die über das Beipackzettel-Kauderwelsch hinausgehen und die sich viele Menschen wünschen, bleiben aus. Wie soll man auch eine kritische Einschätzung eines Produktes gerade von demjenigen erwarten, der es verkaufen will und daran gut verdient? Basar oder Boutique wären treffendere Begriffe für Orte dieser Art.

Unabhängige Urteile zu Schaden und Nutzen von Arzneien würden Pharmazeuten stärken

Wer das große Wehklagen auf dem Deutschen Apothekertag vernimmt, der dieser Tage in München stattfindet, kann die Verunsicherung der einstmals so stolzen Branche spüren. Das Selbstbewusstsein der Pharmazeuten ist angekratzt, der Ruf nach dem Staat, der endlich diese lästigen Online-Versandhändler verbieten soll, die das Geschäft kaputtmachen, ist geradezu rührend hilflos. Schon ist vom "Apothekensterben" die Rede. Während es im Jahr 2000 deutschlandweit gut 21 500 Apotheken gab, waren es im Jahr 2017 nur noch etwas mehr als 19 700. Gerade auf dem Land ist die Medikamentenversorgung von älteren und wenig mobilen Menschen in Gefahr.

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das ausländische Versandapotheken 2016 davon befreite, sich an die Preisbindung für rezeptpflichtige Mittel in Deutschland halten zu müssen, bietet der Online-Konkurrenz in der Tat ökonomische Vorteile. Aber wie wäre es, wenn sich die ortsständigen Apotheken in einer Gegenreaktion auf das besinnen würden, was ihre Stärke ausmachen könnte und wofür Kunden vermutlich mehr bezahlen würden, statt beleidigt nach dem Eingriff des Staates zu verlangen? Zu diesen Stärken würde vor allem eine bessere Beratung gehören, die unabhängige Urteile zu Schaden und Nutzen der angebotenen Produkte mit pharmakritischer Kompetenz verbindet.

Dazu bräuchte es allerdings klare Bekenntnisse und nicht nur Hilferufe der Branche. Als was verstehen sich die Apotheker denn in erster Linie: als Unternehmer, die zufällig Präparate rund um Gesundheit, Körperpflege und Wellness im Sortiment haben? Oder als Anlaufstelle für die Kranken und Besorgten, die sich seriösen Beistand wünschen und das Gefühl haben wollen, dass ihnen zugehört und verlässlich zugeraten wird, wenn etwas Hilfe verspricht - und nachdrücklich abgeraten, wenn etwas nichts bringt oder sich sogar als schädlich erwiesen hat?

Wer die letztgenannte Einstellung nach Kriterien einer evidenzbasierten Pharmazie als Apotheker wirklich ernst nimmt, müsste allerdings als Erstes seine Regale ausdünnen. Dann müssten all die Vitaminpillen, -pülverchen und Nahrungsergänzungspräparate verschwinden, ebenso wie Hustensäfte, etliche Naturheilmittel und alles, was das Etikett Homöopathie trägt. Bei diesen Mitteln und vielen anderen mehr wurde auf seriöse Weise nie ein Nutzen nachgewiesen, das ist hundertfach belegt. Sich davon zu distanzieren und sich stattdessen zum ortsnahen Anwalt der Patienteninteressen zu machen und allein den gesundheitlichen Vorteil der Kunden im Blick zu haben, würde Haltung beweisen.

Damit ginge allerdings eine Abwägung zwischen merkantilen und medizinischen Interessen einher. Denn längst machen die OTC-Präparate, also jene, die rezeptfrei über den Ladentisch gehen, in manchen Apotheken bis zu 50 Prozent des Umsatzes aus. Mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ist immer weniger Gewinn zu erzielen, was aber nicht dazu führen darf, dass Apotheken zu Marktplätzen der Beliebigkeit werden, an denen genausogut Duft-Öle, Therapie-Steine und anderer Plumpaquatsch zu kaufen sind und zufällig Rezepte eingelöst werden können. Guter Rat durch gutes Personal hat gute Bezahlung verdient. Hier haben die Apotheken Nachholbedarf. Durch Qualität zu überzeugen ist vielversprechender, um Kunden zurückzugewinnen und wirtschaftlich stabil zu arbeiten, als gekränkt aufzujaulen, weil andere billiger sind. Wenn das gelingt, muss auch die Bevölkerung auf dem Land nicht mehr um ihre Versorgung fürchten.