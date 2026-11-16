Nun kommt es also tatsächlich zu einem möglicherweise historischen Zusammentreffen von Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump im südchinesischen Shenzhen. Die drei Staatschefs sind sich noch nie zu einem offiziellen Dreiergespräch begegnet. Themen gibt es genug zu besprechen, unter anderem um nukleare Abrüstung soll es gehen. Aber ob konkrete Ergebnisse erzielt werden? Es ist zu bezweifeln.
China, Russland, USAWas sich Xi vom Treffen mit Putin und Trump erwartet
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21 Pazifik-Anrainerstaaten wollen von Mittwoch an in Shenzhen über wirtschaftliche Fragen debattieren. Doch alle Augen richten sich auf das Gespräch dreier Staatschefs: Geht es hier um eine neue Weltordnung?
Von David Pfeifer und Lea Sahay, Peking
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