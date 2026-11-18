Für seinen Auftritt in Südchina hat Wladimir Putin ein Stück Russland mitgebracht. Vier Räder, sechs Tonnen schwer, gefertigt in der russischen Republik Tatarstan. Als der Kremlchef am frühen Mittwochmorgen in Shenzhen landet, wartet sein schwarzer Aurus Senat bereits auf dem Rollfeld. Ein kleines russisches Fähnchen steckt auf der Motorhaube. Putin steigt ein und lässt sich davonfahren.

Die Staatslimousine ist Russlands Antwort auf den Rolls-Royce, ein Symbol russischer industrieller Unabhängigkeit. Doch ausgerechnet in China dürfte Putin daran erinnert werden, wie abhängig sein Land inzwischen von seinem mächtigen Nachbarn ist. Denn für Moskau ist Peking zum mit Abstand wichtigsten Wirtschaftspartner geworden. Für Peking ist Moskau dagegen nur einer von vielen. Über diese zunehmend ungleiche Partnerschaft berieten Xi und Putin am Mittwoch bei einem gemeinsamen Mittagessen. Eine Art Aufwärmrunde für das diplomatische Großereignis am Donnerstag: Trump, Xi und Putin, gemeinsam an einem Tisch.

50 Mal haben sich Putin und Xi bereits getroffen

Beim Treffen am Mittwoch jedenfalls war von ungleichen Partnern nichts zu spüren. „Rücken an Rücken“ sollten Russland und China auch künftig zusammenarbeiten, versprach Putin vor dem Mittagessen, „zum Wohle beider Völker“. So drücke es schließlich auch Xi Jinping immer wieder aus, fügte der Kremlchef hinzu. Sein Gegenüber verglich die Beziehungen mit einem Berg, der Wind und Regen trotze. Es klang nach zwei alten Freunden, die sich auch nach vielen Jahren noch einiges zu sagen haben. Und tatsächlich: Seit Xi 2013 an die Macht kam, haben sich die beiden Staatschefs bereits 50 Mal getroffen, persönliche Begegnungen und Videokonferenzen zusammengerechnet. Auch an diesem Mittwoch begrüßte Putin den chinesischen Präsidenten als seinen „lieben Freund“.

Putin hat durchaus Gründe, selbstbewusst nach Shenzhen zu reisen. Seit mehr als viereinhalb Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Trotz beispielloser westlicher Sanktionen ist die russische Wirtschaft nicht zusammengebrochen. Auch die erhoffte internationale Isolation des Kremlchefs ist ausgeblieben. Schließlich sitzt der russische Präsident nun als einer von vielen Staatschefs in Südchina, um über wirtschaftliche Zusammenarbeit zu beraten. Doch der Preis dafür ist hoch. Der Krieg verschlingt gewaltige Summen, die russische Wirtschaft ist zunehmend auf die Rüstungsproduktion ausgerichtet. In diese Lücke ist die Volksrepublik getreten, die heute nicht nur im großen Stil russische Waren einkauft, sondern auch zum Hauptlieferanten zahlreicher Güter und Produkte geworden ist. So hat Putin Russland zwar aus der westlichen Abhängigkeit geführt, nur um es in eine neue, viel größere Abhängigkeit von China zu manövrieren.

Putin erklärt die Sanktionen des Westens für wirkungslos

In Shenzhen erklärte Putin westliche Sanktionen kurzerhand für gescheitert. Russland habe dem Druck nicht nur standgehalten, sondern dadurch sogar seine technologische Eigenständigkeit gestärkt. Europa dagegen habe sich mit dem Verzicht auf günstige russische Energie selbst geschadet. „Die EU verliert dadurch ihr industrielles Potenzial und ihre Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Putin. Auch die Abkehr von Dollar und Euro sei keineswegs Russlands Entscheidung gewesen. „Wir haben weder auf den Dollar noch auf den Euro verzichtet. Uns wurde die Nutzung dieser Währungen verweigert“, so Putin. Die Verantwortlichen hätten damit letztlich „sich selbst bestraft“.

Tatsächlich ist Russland wirtschaftlich längst enger an China gebunden als je zuvor. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres handelten beide Länder Waren im Wert von 214 Milliarden Dollar, fast ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Inzwischen stammen rund 40 Prozent der russischen Importe aus China. Umgekehrt macht Russland nur einen Bruchteil des chinesischen Außenhandels aus. Und auch die Arbeitsteilung ist bemerkenswert: Russland liefert vor allem Öl, Gas und andere Rohstoffe nach China. Die Volksrepublik exportiert dagegen Autos, Maschinen und Elektronik nach Russland. Auch darin zeigt sich das Ungleichgewicht zwischen den beiden Handelspartnern.

Selbst bei der Abkehr von Dollar und Euro ist Russland nicht so unabhängig geworden, wie Putin es gerne darstellt. Zwar wickeln russische Unternehmen ihren Außenhandel inzwischen überwiegend in Rubel und Währungen befreundeter Staaten ab. Doch unter den ausländischen Währungen spielt der chinesische Yuan eine zentrale Rolle. Selbst die russische Zentralbank nutzt ihn für ihre Devisengeschäfte. Von wirtschaftlicher Eigenständigkeit Russlands kann unter diesen Umständen nur schwer die Rede sein.

Im offiziellen Kommuniqué kein Wort über die Ukraine

Was beim späteren gemeinsamen Mittagessen zwischen Xi und Putin serviert wurde, blieb bislang unbekannt. Worüber die beiden Staatschefs sprachen, verriet jedoch die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua zumindest teilweise. In einer offiziellen Mitteilung heißt es, China und Russland wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen, vor allem bei Handel und Energie. Zugleich sollen sich die Regierungen beider Länder enger abstimmen. „Beide Seiten sollten die Mechanismen des Austauschs zwischen ihren Regierungen, Parlamenten, Streitkräften und Parteien nutzen“, forderte Xi, damit die Vereinbarungen der beiden Präsidenten auch tatsächlich umgesetzt würden. Was das für die militärische Zusammenarbeit konkret bedeutet, ließ er jedoch offen.

Bemerkenswert war vor allem, was in der offiziellen chinesischen Zusammenfassung fehlte. Weder der Krieg in der Ukraine noch die Lage auf der koreanischen Halbinsel wurden erwähnt. Dabei hatte der Kreml beide Themen vorab ausdrücklich für das Mittagessen zwischen Putin und Xi angekündigt. Kremlsprecher Dmitrij Peskow erklärte erst später, dass die beiden Staatsoberhäupter doch über die Ukraine gesprochen hätten. Was dabei allerdings herauskam, teilte auch der Kreml nicht mit. Die Kommunikation zeigt damit vor allem, welche Teile der russisch-chinesischen Zusammenarbeit Peking öffentlich hervorheben wollte: China und Russland als starke Partner, kritische Themen als Nebensache.

Spätestens am Donnerstag dürfte sich zeigen, wie weit die demonstrative Einigkeit zwischen Moskau und Peking tatsächlich reicht. Dann kommt der US-Präsident Donald Trump hinzu. Die drei Staatspräsidenten möchten ihr Zusammenkommen für den Apec-Gipfel nutzen und zum ersten Mal überhaupt zu dritt an einem Tisch über die großen Konflikte der Weltpolitik beraten. Trump will dabei vor allem über die Begrenzung von Atomwaffen und den Krieg gegen Iran sprechen. Auch die Ukraine brachte er als mögliches Thema ins Spiel, obwohl amerikanische Regierungsvertreter zuvor bereits erklärt hatten, der Krieg stehe nicht auf der Tagesordnung. Peking hält sich bedeckt und erklärte kryptisch: Man wolle über den „Weltfrieden und die strategische Stabilität zwischen den Großmächten“ sprechen.

Für China ist das Treffen vor allem eine Gelegenheit, sich als Vermittler zwischen den USA und Russland zu präsentieren. Besonders für Putin ist das Treffen ein großer Gewinn: Das angeschlagene Russland kann sich auf Augenhöhe mit den beiden größten Volkswirtschaften der Welt darstellen. Ob aus diesem Treffen aber mehr wird als ein diplomatisches Schaulaufen, bleibt offen. Das Weiße Haus hat die Erwartungen gedämpft: Mit einer konkreten Vereinbarung rechne man zunächst nicht.