Die Atommächte Russland , USA und China sind zu einem historischen Dreiertreffen zusammengekommen. Chinas Staatschef Xi Jinping , US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin trafen sich zu dem Gespräch in einer Villa im chinesischen Shenzhen, wie TV-Bilder zeigten. Ein Treffen in dieser Zusammensetzung gab es noch nie. Bislang fanden zwischen den Atommächten nur bilaterale Gespräche statt.

Xi sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua, dass das erste persönliche Treffen zwischen den Staatschefs Chinas, Russlands und den USA von „bahnbrechender Bedeutung“ sei. Das Treffen findet im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt, dessen Gastgeber China ist.

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Vor dem Dreiergespräch hatten sich Trump und Putin sowie Trump und Xi jeweils bilateral getroffen. Xi forderte die USA dabei Staatsmedien zufolge dazu auf, mit Blick auf die Taiwan-Frage das „Richtige“ zu tun. Andernfalls drohten größere Rückschläge in den Beziehungen zwischen beiden Ländern. China beansprucht Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets, die USA sind der wichtigste Unterstützer der demokratisch regierten Insel.

Das Gespräch von Xi und Trump sei „positiv und konstruktiv“ gewesen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Beide Seiten hätten vereinbart, einen Aktionsplan für ihre „konstruktiven, strategisch stabilen Beziehungen“ auszuarbeiten.

Die Beziehungen zwischen beiden Staaten hätten sich insgesamt stabil und positiv entwickelt, sagte der chinesische Präsident weiter. Es sei notwendig, diese Dynamik beizubehalten. Peking und Washington sollten „die Liste der Kooperationsfelder verlängern und die Liste der Probleme verkürzen“, sagte er zu Trump.

Putin erklärte, Russland, China und die USA könnten die globale Stabilität stärken, wenn sie konstruktiv zusammenarbeiteten. Xi, Trump und er sollten über globale und regionale Fragen sowie über die Energiesicherheit beraten, sagte Putin zu seinen Amtskollegen in Shenzhen.

Trump über Putin: „Wer ist das? Das ist mein Freund!“

Für Putin war das erste wichtige Treffen am Donnerstagmorgen jenes mit Trump. Der US-Präsident kam scherzend zu ihm in den Raum, in dem das Gespräch stattfinden sollte. „Wer ist das? Das ist mein Freund!“, sagte Trump und ging mit ausgestreckter Hand auf Putin zu. Auch für solche Bilder ist der russische Staatschef nach Shenzhen in Südchina gekommen.

Putin sei nach dem Treffen in bester Stimmung gewesen, sagte sein außenpolitischer Berater Juri Uschakow. Das Gespräch zwischen ihm und Trump diente der Vorbereitung auf den Dreier-Gipfel mit Xi, so Uschakow. Daher habe keine der beiden Seiten „besonders wichtige Erklärungen“ abgegeben. Hauptthema sei der Konflikt in der Ukraine gewesen.

Das letzte Mal, dass Putin und Trump persönlich über den Krieg gesprochen haben, war vergangenes Jahr in Anchorage in Alaska. Seither spricht Putin immer wieder von einer angeblichen Übereinkunft, die er und Trump dort getroffen hätten. Putin hofft weiterhin darauf, dass der US-Präsident die Ukraine dazu drängt, die russischen Bedingungen für ein Kriegsende anzunehmen.

Trump spricht über Atomwaffen-Abrüstung

Das Weiße Haus hatte vorab bekanntgemacht, dass Trump bei dem Treffen über eine Abrüstung des weltweiten Atomwaffenarsenals sprechen wolle. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet, der Dreiergipfel könnte aber Ausgangspunkt für vertiefte Gespräche sein.

Trump sagte nun, als Präsidenten von drei der größten Länder der Welt habe man eine besondere Verantwortung, einen Dialog über Themen zu führen, die den gesamten Planeten betreffen. Es sei entscheidend, dass man zusammenarbeite, um der Bedrohung einer Weiterverbreitung von Atomwaffen entgegenzuwirken. Trump kam dann auf den Iran-Krieg zu sprechen. Man werde nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz einer Atomwaffe komme.

Trump hat in der Vergangenheit einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen. Ein von Trump anvisierter neuer Vertrag solle weit in die Zukunft reichen. Er warb zudem dafür, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden.

Die Trump-Regierung beobachtet seit Längerem, dass das Atomwaffenarsenal Chinas laut Experten wächst, auch wenn Russland und die USA einen deutlich höheren Atomwaffenbestand haben.

Ungewöhnliche Bilder in Shenzhen

Bereits am Mittwoch hatte es bei der Ankunft von Trump in Shenzhen ungewöhnliche Bilder gegeben: Der US-Präsident und Xi umarmten sich bei Trumps Empfang am Flughafen. Dabei sind Umarmungen bei Besuchen von Staatschefs oder diplomatischen Treffen in China sehr selten. Putin wurde nicht von Xi selbst, sondern von dessen Stabschef abgeholt.

Der US-Präsident und Xi umarmten sich bei Trumps Empfang am Flughafen. Foto: Carlos Barria/Reuters

Politiker aus Europa und speziell der Ukraine fürchten, dass die drei mächtigen Männer die Welt in Einflusssphären unter sich aufteilen, ohne europäische Interessen zu berücksichtigen. An diesem Donnerstag treffen sich im Bundeskanzleramt in Berlin fast 40 Delegationen mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs, um die Ukraine zu stützen.