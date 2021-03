Von Matthias Kolb, Brüssel

Für Jens Stoltenberg ist es eine besondere Sitzung. Nach mehr als einem Jahr kommen die Minister der 30 Nato-Staaten wieder in einem Saal zusammen. Freundlich beginnt der Nato-Generalsekretär die Sitzung mit einem Willkommensgruß an "alle, die zum ersten Mal dabei sind". Danach werden die Kameras abgeschaltet, aber allen ist klar, wer vor allem gemeint ist: Mit US-Außenminister Antony Blinken nimmt erstmals ein Mitglied der Biden-Regierung an einem wichtigen Treffen teil. Die für die Militärallianz und viele Mitglieder so schwierige Zeit mit dem wankelmütigen US-Präsidenten Donald Trump, der seine Skepsis gegenüber der Nato nie ablegte, ist endgültig vorbei.

Wie US-Präsident Joe Biden ist der 58 Jahre alte Blinken überzeugter Transatlantiker, der weiß, dass es einiges zu reparieren gibt. Schon am Dienstagmorgen betonte er: "Ich bin hierher gekommen, um das unerschütterliche Bekenntnis der USA zur Nato auszudrücken." Dass Blinkens erste Europa-Reise in der gläsernen Nato-Zentrale beginnt, kommt gut an. Der Ton sei viel freundlicher, ist zu hören, zudem seien die USA wieder an der Meinung der Partner interessiert, etwa in der Frage, wie es mit dem Einsatz in Afghanistan weitergehen soll. Allerdings wird auch diese US-Regierung darauf drängen, dass ihre Partner mehr in ihre Verteidigungsfähigkeiten investieren und auch auf globale Entwicklungen reagieren. Die USA wollten das Bündnis wiederbeleben, betonte Blinken, aber zugleich sicherstellen, dass die Nato "auf die Herausforderungen aus China" fokussiert bleibe. Die Volksrepublik investiert enorm in Militär und technische Fähigkeiten und beansprucht eine weltweite Führungsrolle, weshalb auch die Nato ihren Umgang mit China definieren muss. Dies dürfte im Reformprozess "Nato 2030" geschehen, der ebenfalls beraten wurde.

Als "zentrale Wegmarke" war das Treffen vorab bezeichnet worden, bei dem jene Vorschläge diskutiert werden sollen, die Stoltenberg im Juni beim Nato-Gipfel den Staats- und Regierungschefs vorlegen wird. Am Dienstagabend sagte Stoltenberg, er habe viel Zustimmung für seine ehrgeizigen Vorschläge erhalten. Diese hatte er in einem 14-seitigen Papier dargelegt. Als sicher gilt, dass das strategische Konzept der Nato aktualisiert werden soll.

Keine Entscheidungen gab es erwartungsgemäß zur Zukunft der Afghanistan-Mission "Resolute Support". Die Trump-Regierung hatte im Februar 2020 in Doha ein Abkommen mit den islamistischen Taliban geschlossen, das einen Abzug der ausländischen Soldaten zum 30. April 2021 vorsieht und die Taliban auffordert, Friedensgespräche zu führen und die Gewalt zu reduzieren. Die von Biden angeordnete Überprüfung des Doha-Abkommens dauert jedoch weiter an, so dass Blinken inhaltlich kaum Neues mitteilen konnte. Mit "Resolute Support" unterstützt die Nato die demokratisch gewählte Regierung Afghanistans durch Ausbildung und Beratung ihrer Sicherheitskräfte. Die Bundeswehr stellt momentan 1100 der insgesamt 10 000 Soldaten, die jedoch gerade beim Lufttransport von den USA abhängig sind.

"Jetzt wird wieder zusammen geplant"

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte nach dem Treffen, die Amerikaner hätten sehr deutlich gemacht, dass es mit ihnen keinen überstürzten Abzug aus Afghanistan geben werde. Als zweitgrößter Truppensteller und zweitgrößter Finanzier gehe Deutschland davon aus, dass es weiter eine "sehr enge Abstimmung" bei allen Schritten gebe. Bei der Ankunft hatte Maas erklärt, die Bundesregierung wolle einen an Bedingungen geknüpften Abzug, und betont, dass "dies vor allen Dingen an den Erfolg der Friedensverhandlungen" in Afghanistan gekoppelt sein müsse. Von einer "Hängepartie" wollte Maas nicht sprechen: Unter Trump hätten die Alliierten nie gewusst, was geplant sei und damit rechnen müssen, dass sie von US-Entscheidungen lediglich erfahren würden. "Jetzt wird wieder zusammen geplant und das ist die Veränderung", bilanzierte Maas.

Bei einem anderen Thema sind sich die USA und Deutschland weiter uneinig, wie Blinken klar machte. Bei seiner Ankunft forderte er erneut den Stopp der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern liefern soll. Blinken schloss Sanktionen nicht aus, um eine Fertigstellung des Projekts zu verhindern. Biden habe sehr deutlich gesagt, dass er die Pipeline für eine schlechte Idee halte - schlecht für Europa und schlecht für die USA, erklärte Blinken, denn Nord Stream 2 widerspreche den EU-Zielen im Bereich der Energiesicherheit und könne die Interessen der Ukraine, Polens und einer Reihe weiterer enger Partner oder Verbündeter untergraben.

Der Pipeline-Streit dürfte auch beim Treffen zwischen Blinken und Maas eine Rolle spielen, das später stattfinden sollte. Bisher hatten beide nur telefoniert und per Videokonferenz miteinander gesprochen. Dass es wieder möglich ist, am Rande eines Ministertreffens Gespräche in kleiner Runde abzuhalten, wurde von allen begrüßt. Im Anschluss an die Arbeitssitzungen traf sich Blinken mit Maas sowie den Außenministern Frankreichs und Großbritanniens. Dabei dürfte es vor allem um den Umgang mit China und die Zukunft des Nuklearabkommens mit Iran gegangen sein.