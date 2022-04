UN-Generalsekretär António Guterres soll in Moskau vermitteln. Bringt das was?

Von Hubert Wetzel, Washington

Es gibt Posten in der Weltpolitik, für die sollten Bewerber vor allem eine Charaktereigenschaft mitbringen: Demut. Dazu gehört das Amt des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Die Person an der Spitze der Weltorganisation - bisher waren es stets Männer - mag auf dem Papier über allerlei Einfluss und Macht verfügen. In der Realität aber, zumal, wenn es um Krieg und Frieden geht, gilt für den UN-Generalsekretär das, was der sowjetische Diktator Josef Stalin einst abfällig über den Papst gesagt hat: "Wie viele Divisionen hat er denn?"