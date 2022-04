UN-Generalsekretär in Moskau:Ein Gespräch mit Minimalkonsens

António Guterres bietet die UN als Vermittler für Friedensgespräche an. Russlands Außenminister ist es dafür "zu früh". Einig sind sich beide nur in einer Frage.

Von Andrea Bachstein

Würde der Generalsekretär der Vereinten Nationen irgendetwas erreichen können in Moskau bei seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin? Das war die große Frage am Dienstag. Westliche Beobachter hielten es bereits für ein gutes Signal, dass Putin überhaupt zugesagt hatte, António Guterres zu empfangen. Steht der Kreml inzwischen unter so großem Druck, dass Zugeständnisse möglich werden? Oder würde der UN-Chefdiplomat in Moskau dieselbe Version zu hören bekommen, die Putin allen internationalen Gesprächspartner vorträgt: dass er der Ukraine eigentlich Frieden bringe wolle und alles nach Plan laufe? Auf Guterres lastet nach zwei Monaten des Kriegs in der Ukraine Erwartungsdruck.