Der Mann, der am Donnerstag den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij empfängt und mit ihm den roten Teppich entlanggeht, hatte sich eigentlich schon verstolpert. Ach was, gestürzt war er. Antonio Costa trat augenblicklich zurück, im November vor einem Jahr, als sein Regierungsapparat in Lissabon von einer Korruptionsaffäre heimgesucht wurde. Durchsuchungen bei Ministern, Schmiergeldverdacht gegen Costas Stabschef, Staatskrise – Neuwahlen. Costa verlor den Kampf um das Amt des portugiesischen Ministerpräsidenten gegen seinen konservativen Widersacher. Er stand nach neun Jahren als Premier vor einer ungewissen politischen Zukunft, und der Brüsseler Plan, ihn zum Ratspräsidenten zu machen, schien durchkreuzt zu sein.

Aber Costa blieb unbeschadet, die Ermittlungen liefen ins Leere. Er zog tatsächlich nach Brüssel, wo seine Personalie im Poker um die EU-Spitzenposten nach der Europawahl die am wenigsten umstrittene war. Der 63-jährige Sozialdemokrat, der stets und selbst mit ernster Miene noch zu lächeln scheint, wurde im Europäischen Rat fast einstimmig gewählt. Nur die italienische Ministerpräsidentin Meloni votierte gegen ihn.

Zuletzt war jeder EU-Gipfel, war jede Unterredung mit diplomatischen Vertretern der Mitgliedstaaten von Ungeduld geprägt; man sehnte das Ende der Ära Charles Michel herbei. Der liberale Belgier hatte sich konsequent unbeliebt gemacht, zuerst bei den Staats- und Regierungschefs, die seine Ambition, als Präsident Europas wahrgenommen zu werden, bisweilen nur schwer ertrugen. Dann bei den Brüsseler Diplomaten, die oft Schwierigkeiten hatten, den Hauptstädten Michels Agenda schlüssig zu erklären. Bei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ohnehin, die ihren Partner auf der anderen Seite der Rue de la Loi nicht ausstehen konnte. Und nicht zuletzt bei den Mitarbeitern im Ratssekretariat.

Vor diesem Hintergrund wäre es noch zu wenig, von einem Aufatmen zu sprechen. In den vergangenen Tagen äußerten sich Vertreter der Mitgliedstaaten, die wie üblich vor einem EU-Gipfel Journalisten über die Tagesordnung und mögliche Streitpunkte unterrichteten, geradezu euphorisch. „Costa ist für diese Rolle klar besser geeignet“, sagt einer von ihnen. „Jetzt sind die Themen und die Agenda wieder vorhersehbar.“ Jetzt, so ist die Meinung, ist da wieder einer, der sich nicht selbst in den Vordergrund drängt, sondern den Leaders die Bühne bereitet, auf der sie die Leitplanken für das Projekt Europa besprechen. Ein hochrangiger Vertreter der Kommission lächelt erst einmal, wenn man ihn nach Costa fragt, anstatt direkt zu antworten – die Reibungsverluste zwischen beiden Institutionen könnten jetzt Vergangenheit sein.

„Mehr Zeit für politische Diskussionen. Mehr Fokus auf strategische Fragen.“

Costa hatte bereits vor Amtsantritt deutlich gemacht, was er ändern möchte. Sofern es keine großen Kontroversen gibt, sollen die EU-Gipfel möglichst nur noch einen Tag dauern. Die Staats- und Regierungschefs sollen mehr strategisch diskutieren, anstatt sich stundenlang zu streiten über die richtigen Worte in einer Gipfel-Erklärung. Das dürfte auch – wie dieses Mal – dazu führen, dass zu einem eigentlichen Großthema wie dem Verhältnis der EU zu den USA keine Schlussfolgerungen zu lesen sind. Nach einer Tour durch die Hauptstädte im Herbst sagte Costa in einem Interview, jeder wolle „mehr Zeit für politische Diskussionen. Mehr Fokus auf strategische Fragen“. Mehr informelle Debatten sollen die Staats- und Regierungschefs führen können.

Wie zum Beweis seiner Effizienz schaffte Costa vor seinem ersten Gipfel als Ratspräsident etwas, das seit mehr als einem Jahrzehnt niemandem mehr gelungen war. Die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten hatten die Gipfel-Erklärung bereits vorher vollständig gebilligt. Der Gipfel begann also mit einem sauberen Text auf elf Seiten, frei von eckigen Klammern, in denen üblicherweise die Verhandlungsmasse vorformuliert ist. Der Letzte, dem das einst gelang, war Herman Van Rompuy 2012.

Dass die Mitgliedstaaten im Umgang mit den USA unter Trump und China teils recht unterschiedliche Auffassungen haben, versteckt sich nun hinter einem eher abstrakten Satz: „Der Europäische Rat hat eine strategische Diskussion über das globale Engagement und die Prioritäten der EU im aktuellen geopolitischen Kontext geführt.“

Nach Costas Wunsch soll es in diesem Stil weitergehen. Anfang Februar bittet er die Staats- und Regierungschefs zu einem informellen Retreat in Belgien, wo sie im Beisein von Nato-Generalsekretär Mark Rutte und Großbritanniens Premier Keir Starmer über das Thema Verteidigung diskutieren sollen, über Europas Rolle in der Nato und über Fragen der gemeinsamen Rüstungsfinanzierung.

Die Voraussetzungen für zielführende Diskussionen hat Costa geschaffen. Nur manchmal stolpert er noch: Mit dem Englischen tut er sich nach wie vor schwer.