Am Morgen des 7. November des vergangenen Jahres ahnte kaum jemand in Portugal , dass der Tag eine Zeitenwende bringen würde. Binnen weniger Stunden brach die seit 2015 amtierende sozialistische Regierung zusammen. Der Tag endete mit dem Rücktritt des Premierministers António Costa , der, nach allem, was bekannt ist, von dem politischen Unwetter ebenso überrascht wurde wie das gesamte Land.

In einer konzertierten, bis zuletzt geheim gehaltenen Aktion durchsuchten Staatsanwälte und Polizisten mehrere Häuser von Ministern. Hohe Beamte wurden angeklagt und teils verhaftet. Im Amtszimmer von Costas Stabschef fand man mehr als 75 000 Euro Bargeld, teils zwischen Büchern versteckt. Alles deutete auf einen handfesten Skandal hin. Der Staatsanwaltschaft schien ein gewaltiger Schlag gegen die Korruption gelungen zu sein.

Beim Bau eines Computerzentrums und einer Wasserstoff-Produktionsanlage im Küstenort Sines sowie bei der Vergabe von Schürfrechten für Lithium schienen diverse Politiker und Beamte abkassiert zu haben. Premier Costa wurde zwar nicht angeklagt, tauchte aber in den Ermittlungsunterlagen auf.

Im November 2023 schien Costas Karriere beendet

Erst anderthalb Jahre zuvor hatte Costas Partei bei den regulären Parlamentswahlen die absolute Mehrheit gewonnen. Am Abend des 7. November 2023 schien Costas Karriere beendet zu sein, und womöglich sogar sein Leben in Freiheit.

Nur wenige Monate später hat sich alles geändert. António Costa gilt derzeit als wahrscheinlichster Kandidat für den zweitwichtigsten Posten der Europäischen Union: den des Ratspräsidenten. Sollte der gemäßigt konservative EVP-Block des EU-Parlaments Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin bestätigen, stünde der Posten des Ratspräsidenten gemäß der ungeschriebenen Proporzregeln der zweitstärksten Fraktion zu: einer Sozialistin oder einem Sozialisten.

Wird hier ein Posten mit jemandem besetzt, der in seiner Heimat ein Korruptionsverfahren an der Backe hat? Nein, sagt der Lissabonner Politikwissenschaftler António Costa Pinto, „juristisch ist Costa entlastet“. „Anders als zwei seiner Minister war der Ex-Premier nie angeklagt“, betont der Politologe. Dass nichts gegen ihn vorliege, habe sich Costa vor wenigen Wochen per Eilantrag gerichtlich bescheinigen lassen, was ein kluger Schachzug gewesen sei, denn angesichts der Überlastung von Portugals Justizwesen hätte die Aufklärung der „Operation Influencer“, wie die Affäre vom November in den Medien genannt wird, noch Jahre dauern können. Tatsächlich gilt die Aktion der Staatsanwaltschaft inzwischen eher als Justizversagen denn als Korruptionsfall.

Der Posten als EU-Ratspräsident scheint Costa geradezu zuzufliegen

Nun steht es Portugals Ex-Premier nicht nur frei, sich wieder politisch zu betätigen – der Posten des EU-Ratspräsidenten scheint ihm geradezu zuzufliegen. Zu seinen Unterstützern zählen Bundeskanzler Scholz und Spaniens Premier Pedro Sánchez. Auch sein Nachfolger im Amt des Premiers, der Konservative Luís Montenegro, befürwortet Costas Bewerbung für den EU-Posten. Man hat zwar politische Differenzen, aber Patriotismus übertrumpft die Weltanschauung.

Dass Costa mit der Unterstützung des sozialdemokratischen Establishments in Europa rechnen kann, liegt auch in seinem Lebenslauf begründet. Bereits mit 16 Jahren leitete er die Jugendorganisation des Partido Socialista, was in Deutschland den Jusos der SPD entspricht. Darauf folgte eine Parteikarriere, die so klassisch verlief, dass der Politologe Costa Pinto sie „geradezu monoton“ nennt. Vor 25 Jahren holte ihn der damalige Premier António Guterres als Justizminister ins Kabinett. Von 2007 bis 2015 war er Bürgermeister von Lissabon, was ihn im Jahr 2011 davor bewahrte, mit dem Kabinett des der Korruption überführten Premier José Sócrates unterzugehen.

Dass der auf ansteckende Weise jovial und gut gelaunt auftretende Costa auch die brutalen Aspekte des Politikerdaseins beherrscht, bewies er bei mehreren Gelegenheiten, zum Beispiel als er 2014 den Generalsekretär seiner Partei aus dessen Amt drängte.

Als nahezu genialer Schachzug gilt bis heute, wie Costa sich 2015 trotz einer Wahlniederlage zum Premier wählen ließ, indem er Portugals traditionell kompromisslos gestimmte Kommunisten für seine sozialdemokratische Politik einnahm. In der Folge ist es Costa gelungen, von Sozialdemokraten und Linken im Ausland ebenso gelobt zu werden wie vom Internationalen Währungsfonds. Im europäischen Verbund gilt Costa als Musterknabe, der, obgleich Sozialist, den Staatshaushalt immer im Blick behielt.

Im Laufe seiner Amtszeit behielt Costa eine der bizarrsten Erfindungen aus der Zeit der Troika bei: das „goldene Visum“, mit dem sich Menschen aus aller Welt mit einer Immobilieninvestition von 500 000 Euro unbegrenztes Aufenthaltsrecht in Portugal und somit im Schengenraum erkaufen konnten.

Tatsächlich waren Costa die Staatsfinanzen nach anfänglichen sozialen Zugeständnissen am Ende wichtiger als die Zufriedenheit weiter Teile der Arbeitnehmerschaft. Nach seinem politischen Höhepunkt, dem Gewinn der absoluten Mehrheit bei den Wahlen im Januar 2022, stürzten die Zustimmungswerte steil ab – vor allem beim klassischen sozialistischen Klientel. Lehrer, Mediziner, Pflegepersonal, Verwaltungsangestellte und zuletzt sogar Polizisten streikten im vergangenen Jahr fast um die Wette. Auf manche Beobachter wirkte Costa bei seinem Rücktritt am 7. November 2023 fast erlöst.

„Als Jurist und ehemaliger Justizminister wusste Costa, dass der Rücktritt der einzig richtige Schritt war“, sagt der Politologe Costa Pinto. Sollte er nun ein Comeback als EU-Ratspräsident erleben, wäre das die endgültige Bestätigung seines politischen Gespürs.