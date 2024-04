Auf der Reise in Russlands Finsternis

Von Silke Bigalke

An ihren letzten Tagen in Freiheit war Antonina Faworskaja oft auf dem Friedhof. Dort fotografierte sie Alexej Nawalnys Grab, weil sie ihn selbst nicht mehr fotografieren konnte. Sie dokumentierte den wachsenden Blumenberg, am Ende war er höher als das Kreuz mit Nawalnys Namen.