Der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium Christoph de Vries (CDU) übernimmt übergangsweise die Aufgaben des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Das erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Die Neubesetzung des Postens werde Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) beizeiten bekannt geben. Der bisherige Beauftragte Felix Klein wird ab September Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris. Der 58-Jährige war seit Mai 2018 der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus gewesen – so der offizielle Titel des Amts.