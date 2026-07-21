Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Stelle des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung zügig wieder besetzen. Das sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Eine Nachbesetzung erfolge in Kürze. Es gebe dafür einen eingeschränkten Kreis an Personen, die dafür infrage kämen.

Der bisherige Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, scheidet Ende August nach acht Jahren aus dem Amt. Er war der erste auf diesem Posten und trat ihn am 1. Mai 2018 an. Im September übernimmt er die Leitung der Ständigen Vertretung Deutschlands bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris.

Ende Juni hatte Klein in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) gesagt: „Ich bin sicher, dass die Bundesregierung eine gute Entscheidung treffen wird. Allerdings weise ich darauf hin, dass ich nur noch bis Ende August im Amt bin. Es wäre ein sehr wichtiges Signal, wenn eine lückenlose Besetzung des Amtes gegeben wäre.“