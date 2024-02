Die Jüdische Studierendenunion Deutschland (JSUD) und der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) sind äußerst besorgt über die Debattenkultur an den deutschen Universitäten. "Ausschlüsse demokratischer Mitstreiter von Veranstaltungen, Gegendemonstrationen, die das Existenzrecht Israels infrage stellen, sowie körperliche Angriffe auf jüdische Studenten prägen den Alltag des Diskurses an Universitäten", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Verbände. Der Einfluss extremistischer Studenten wachse. Es müsse möglich sein, diese zu exmatrikulieren und Beschäftigte deshalb zu entlassen. Zuletzt hatte es immer wieder heftige Auseinandersetzungen zum Nahostkonflikt an Unis gegeben; in Berlin war vor einer Woche ein jüdischer Student von einem propalästinensischen Kommilitonen krankenhausreif geprügelt worden.