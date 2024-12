Wegen antisemitischer Hetze in einer Moschee in der Oberpfalz ist ein Prediger zu einer siebenmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Mann hatte bei einem Gebet nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 dazu aufgerufen, Juden zu töten. Wie die Generalstaatsanwaltschaft München berichtete, habe der 37-Jährige im Rahmen des Strafverfahrens wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht in Weiden ein Geständnis abgelegt. Deswegen wurde der Fall nicht in einem öffentlichen Prozess verhandelt. Der Beschuldigte erhielt stattdessen vom Gericht einen Strafbefehl, der nach Angaben Generalstaatsanwaltschaft mittlerweile rechtskräftig ist.Laut Strafbefehl hatte der Prediger beim Verlesen der Fürbitten in der Moschee zunächst den Palästinensern im Krieg zwischen der Terrorgruppe Hamas und Israel den Sieg gewünscht. Dann rief er mehrfach Gott an, Juden zu töten. „Dadurch stachelte der Angeklagte jedenfalls zum Hass gegen Juden auf und trug zu einem feindseligen Klima gegen jüdische Menschen bei, das Angriffe gegen sie begünstigt“, betonen die Ermittler. Etwa 50 Gläubige hätten die antisemitischen Aussagen gehört.