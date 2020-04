Für diesen Text habe ich mich Freitag früh auf den Balkon meiner Wohnung am bayerischen Alpenrand gesetzt. Im Morgendunst, wenn man den Kopf ein wenig reckt, kann man ein Stückchen Österreich sehen - in Zeiten von Corona in weiter Ferne und doch so nah. Ich erwarte einen Anruf aus Wien von einer Zeitzeugin. Geschichte statt Pandemie soll heute Thema sein, Österreichs Befreiung und Neugründung, aber auch der Umgang mit der NS-Zeit in der Zweiten Republik.

Doch erst mal kommt es anders, wieder Corona. Auf Twitter entdecke ich ein Foto des Passauer Reporters Hubert Jakob Denk, es zeigt österreichische Soldaten, die offenkundig ein paar Meter von der Grenze entfernt auf deutschem Terrain stehen. Was für mich wesentlich irritierender ist: Die Männer im Tarnanzug und mit Mund-Nasen-Schutz kontrollieren einen Journalisten mit Kamera. Der soll angeblich über die Grenze hinüberfotografiert haben. Ja, dürfens denn des? Frage ich in bester Kaiser-Ferdinand-Tradition meinen Ansprechpartner beim Österreichischen Bundesheer.

Derweil kommt der erwartete Anruf: Helga Pollak-Kinsky aus Wien, ebendort 1930 geboren. Ihr Vater betreibt damals in der Mariahilfer Straße ein Kaffeehaus, genauer: das Konzertcafé Palmhof. Die Pollaks sind jüdisch, deshalb wird Helga Pollak-Kinsky 1943 ins KZ Theresienstadt verschleppt, danach zur Sklavenarbeit nach Auschwitz, Flossenbürg und im April 1945 zurück nach Theresienstadt. Dort trifft das Mädchen den Vater wieder, erlebt schwer krank die Befreiung durch die Rote Armee. "Ein großer Jubel war das", erinnert sich die alte Dame, "der ganze Exerzierplatz war voll".

Zu diesem Zeitpunkt ist die Zweite Republik schon neu entstanden. Am 27. April 1945 erfolgt die Unabhängigkeitserklärung im Wiener Rathaus, also zu einem Zeitpunkt, da Westösterreich noch von Wehrmacht und SS besetzt ist, im KZ Mauthausen nahe Linz noch Häftlinge ermordet werden und Hitler in seinem Berliner Bunker sitzt (und sich hoffentlich über das neue Österreich schwer ärgert).

Wahr ist allerdings auch: Zu den Unterzeichnern gehört Leopold Kunschak, der erste Chef der Volkspartei, der ein geifernder Judenhasser. Kunschak wollte 1920 nach Wien geflohene Juden aus dem ehemaligen Ostgebieten der Monarchie in "Konzentrationslager" pferchen. Noch im Dezember 1945, also nachdem bekannt war, was in Auschwitz und den anderen Mordfabriken der Nazis passiert war, brüstet sich der Konservative, ein Antisemit zu sein. Kunschak gibt bald den ÖVP-Vorsitz ab und amtiert danach bis zu seinem Tod als Nationalratspräsident.

Und auch auf Karl Renner, den Geburtshelfer der Ersten Republik und Kopf der neuen provisorischen Regierung im Frühjahr 1945, fällt ein Schatten: Der Sozialdemokrat spricht sich dafür aus, dass erstmal keine jüdischen Wiener in ihre Heimatstadt zurückkehren dürfen, wie mir vor einigen Jahren Marko Feingold einmal wütend erzählte. Der KZ-Überlebende will nach Kriegsende auch zurück nach Wien, aber bleibt in Salzburg - für immer. Dort steht er der Jüdischen Gemeinde bis zu seinem Tod im 106. Lebensjahr vor.

Und Helga Pollack-Kinsky? Sie geht nach dem Krieg nach Großbritannien und lernt ihren Mann kennen. Aus beruflichen Gründen ziehen sie nach Äthiopien. Helga wird schwanger, es betreut sie der Arzt der Leibgarde von Kaiser Haile Selassi, es ist ein Österreicher. "Ich wusste nicht, dass Juden helle Brustwarzen haben", sagt er. Nach der Entbindung erfährt sie, dass der Mann bei der SS war.

1957 übersiedelt das Ehepaar mit seinen inzwischen zwei kleinen Kindern zurück nach Wien. Das Haus, in dem sie ihre Kindheit verbracht hat, meidet Helga Pollak-Kinsky. In den Wohnungen, wo vor dem "Anschluss" viele jüdische Nachbarn gelebt hatten, waren nun andere Leute daheim. Von einigen weiß sie, dass sie Nazis waren. Offen schlägt der jungen Familie kein Antisemitismus entgegen.

Doch Freundeskreise bleiben den Kinskys verschlossen, beim Betriebssport ignoriert man das Paar demonstrativ. Und als sie einmal einer Einladung folgen, hört Helga Pollak-Kinsky die Gastgeberin zu ihren Angehörigen sagen: "Keine Judenwitze" - so, als ob es sonst üblich wäre.

Später, nach einem Umzug innerhalb Wiens, schloss sie viele Freundschaften mit nicht-jüdischen Österreichern. Doch nach außen war es ratsam, verschlossen zu bleiben: "Es war üblich, besser zu verschweigen, dass man NS-Opfer war", sagt Helga Pollak-Kinsky. Denn der vorherrschende Tenor lautete: "Opfer der Deutschen, das waren ja die armen Österreicher." Die intensive und ehrliche Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit beginnt erst Mitte der Achtzigerjahre mit der Diskussion um die NS-Vergangenheit des Bundespräsidenten Kurt Waldheim.

Die überlebenden Zeitzeugen beginnen zu reden, und man hört ihnen zu - auch Helga Pollak-Kinsky. Basierend auf ihren Erinnerungen sind Dokumentarfilme und Bücher entstanden. Auch heute interessieren sich viele jüngere Leute für die Dame, die Ende Mai 90 Jahre alt wird. Diesen Geburtstag wird sie wegen der Corona-Pandemie nicht groß feiern können. Ich verspreche, dass wir uns bald wiedersehen - sobald es ungefährlich ist und ich aus Deutschland überhaupt wieder nach Österreich darf.

Schließlich ist die Grenze gut bewacht und Journalisten werden ebenfalls beäugt, wie die Causa in Passau zeigt. Jetzt, wo ich meinen Text beende, sehe ich, dass das Bundesheer geantwortet hat. Die Absperrung auf deutscher Seite wurde zur tatsächlichen Grenze auf der Brücke zurückgezogen, wie auch ein aktueller Tweet von Hubert Jakob Denk zeigt. Das Bundesheer schreibt außerdem: "Unsere Assistenzsoldaten werden über die Einhaltung der Staatsgrenze belehrt!"

PS: Helga Pollack-Kinsky und andere Holocaust-Überlebende haben gemeinsam mit dem Musiker David Rubin eine CD mit dem Titel "Sternkinder" aufgenommen. Die Texte handeln von Leiden und Tod, von Verzweiflung und Hoffnung. Ein sehr gelungenes Projekt, voll von Würde und Emotion. Mich haben die Lieder beim Hören tief berührt. Gleichzeitig ist dieses Album eine besondere Erinnerung an die beteiligten Zeitzeugen, von denen einige inzwischen verstorben sind.

