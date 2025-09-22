Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich entsetzt über zunehmenden Antisemitismus im Land gezeigt und sich erneut an die Seite der Jüdinnen und Juden in Deutschland gestellt. In einem Beitrag für die Jüdische Allgemeine schrieb der CDU-Politiker, Deutschland solle für immer ein sicherer Hafen für Jüdinnen und Juden sein. „Aber mit Scham und Entsetzen sehen wir, dass seit dem 7. Oktober der Antisemitismus in unserem Land wieder lauter, unverschämter, gewaltsamer geworden ist“, so der Kanzler mit Blick auf das beispiellose Massaker der islamistischen Hamas in Israel vor rund zwei Jahren. Merz erinnerte auch an den jüdischen Beitrag für die Gesellschaft: „Ohne Sie und ohne lebendiges jüdisches Leben in unserer Mitte kann es keine gute Zukunft für die Bundesrepublik geben. Jüdisch-christliche Traditionen sind das Fundament unserer offenen Gesellschaft.“ Ähnlich hatte sich Merz bereits vergangene Woche bei einer Feier zum 75. Bestehen des Zentralrats der Juden in Deutschland geäußert. Er danke all denjenigen, „die mit ihrem Mut dazu beigetragen haben, dass sich jüdisches Leben nach der Shoa in Deutschland wiederbeheimatet hat und die sich heute tatkräftig dafür einsetzen, dass jüdisches Leben blühen kann“.Merz verstehe es als Aufgabe der Gesellschaft und der Bundesregierung, „dass Sie alle mit neuer Zuversicht und Hoffnung durch das neue Jahr gehen können“. Anlass seines Grußworts an die jüdische Gemeinschaft war das bevorstehende jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana.