Der Staatsschutz hat Ermittlungen wegen einer Hakenkreuz-Schmiererei an einer Mauer des jüdischen Friedhofs in Mannheim aufgenommen. Das ist nur ein neuer Fall unter vielen, denn die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten ist in den vergangenen Monaten enorm angestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des Abgeordneten Christoph de Vries (CDU) hervor, die der Deutschen-Presse-Agentur vorliegt.