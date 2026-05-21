Auf den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sollte dem Spiegel zufolge ein Mordanschlag verübt werden. Auch der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, sollte ermordet werden, wie das Magazin unter Berufung auf eine Anklage der Bundesanwaltschaft berichtete. Ein aus Afghanistan stammender Däne habe demnach für den Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarde gearbeitet und Attentate in Deutschland vorbereitet. Im Juni 2025 sei der Mann in Dänemark festgenommen worden. Mitangeklagt ist demnach ein ebenfalls aus Afghanistan stammender Mann. Dieser soll sich bereit erklärt haben, eine Waffe zu beschaffen und einen Auftragskiller anzuheuern, der Beck töten sollte.