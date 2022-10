Ein Davidstern ziert das Eingangstor zum Vorhof der Synagoge. Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur ist am Mittwoch an der Synagoge Hannover ein Fenster beschädigt worden.

Von Léonardo Kahn, Hannover

"Das Klirren hat in der Synagoge jeder gehört", erzählt Arkadij Litvan der Süddeutschen Zeitung am Telefon. Mitten im Gebet am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur am Mittwochabend hat womöglich ein Unbekannter ein Bleiglasfenster eingeschlagen. Nun klafft ein Din-A4-großes Loch in sechs Meter Höhe, blaue Scherben liegen auf dem Boden. Niemand wurde verletzt.

Litvan, Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde in Hannover, ist schockiert über einen möglichen Anschlag auf seine Synagoge. "In den dreißig Jahren seitdem ich in Hannover wohne, wurde meine Gemeinde noch nie angefeindet", erklärt der gebürtige Ukrainer. Es möge die erste und letzte Attacke sein.

Ein beschädigtes Bleiglasfenster ist von der Außenseite der Synagoge aus zu sehen. (Foto: Michael Matthey/dpa)

Jom Kippur fällt von Jahr zu Jahr auf unterschiedliche Daten im September oder Oktober. Rabbiner und Bischof zeigen sich bestürzt über den möglich antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Hannover. "Es ist schockierend und traurig zugleich, wie trotz Sicherheitsvorkehrungen immer unverhohlener und hemmungsloser jüdisches Leben mitten in Deutschland angegriffen wird", erklärt die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland in München. Der Landesbischof der evangelischen Landeskirche Hannover, Ralf Meister, sagt, es sei "unerträglich", dass Jüdinnen und Juden bei der Ausübung ihrer religiösen Praxis bedroht würden. Auch die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza (CDU) zeigt sich erschüttert. "Es geht hier nicht nur um ein kaputtes Fenster. Es geht hier um einen Eingriff in den sensibelsten Kern der Religionsausübung."

Vor drei Jahren hatte an Jom Kippur in Halle in Sachsen-Anhalt ein schwer bewaffneter rechtsextremer und antisemitischer Attentäter versucht, in der voll besetzten Synagoge der Jüdischen Gemeinde Dutzende Menschen zu töten. Er warf am 9. Oktober 2019 Brand- und Sprengsätze und schoss auf die Zugangstür, gelangte aber nicht auf das Gelände, weil die Tür dem Angriff standhielt. Vor der Synagoge erschoss er eine Passantin, in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss einen 20-Jährigen. Das Oberlandesgericht Naumburg verurteilte den Täter zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Von der Wurfattacke auf die Synagoge lasse sich die jüdische Gemeinde in Hannover jedoch nicht beeindrucken, versichert Arkadij Litvan. Am Donnerstagnachmittag werden sich die Mitglieder wieder an der Synagoge treffen, um gemeinsam die "Sukka" zu bauen, eine Art Laubhütte. Denn fünf Tage nach dem Jom Kippur beginnen die sogenannten "Sukkot"-Feiertage, die eine Woche andauern. Vorstandsmitglied Litvan stören die vielen Beamten und Journalisten vor Ort zwar, aber es sei wichtig, so viele Hintergründe über den Vorfall zu erfahren wie möglich. Für ihn stehe fest: Die jüdische Gemeinde in Hannover werde weitermachen wie zuvor.