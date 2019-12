War es naiv, verantwortungslos oder beides, dass an Jom Kippur kein Polizeiwagen vor der Synagoge in Halle stand? Ist es fürsorglich, beschämend oder beides, dass die Synagoge in München stets durch Poller geschützt wird? Keine Pfarrkirche braucht solcherlei Vorkehrungen. Was soll man dazu sagen, dass Kinder in jüdischen Schulen das Verhalten bei Terrorangriffen beigebracht wird, und zwar noch vor dem Abc? Ganz gleich, wie hoch oder wie niedrig man jeweils das Risiko einschätzen muss: Eine Schande ist, dass man es überhaupt einschätzen muss. "Diese Republik ist nur dann vollkommen bei sich, wenn Juden hier vollkommen sicher sind", so stand es in der Rede, die Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag für den Gemeindetag des Zentralrats der Juden vorbereitet hatte. "Dieses Land ist für uns alle nur dann ein Zuhause, wenn Juden sich hier zu Hause fühlen."

Im Manuskript des Bundespräsidenten standen mehrere geradezu kämpferische Bemerkungen; der vorgesehene Ton war gewollt unpräsidentiell. Steinmeier legte Wert darauf, dass antisemitische Äußerungen kein Bürgerrecht seien, und Antisemitismus ohnehin keine Meinung sei, sondern ein Ressentiment. Es folgte ein Satz, mit dem er frontal jene Partei angriff, der derzeit jeder siebte Wähler zuneigt. Hat dies ein Bundespräsident jemals getan? Der Satz lautete: "'Vogelschiss', 'Schlussstrich' und 'Schuldkult' gehören ebenso in diese Kategorie", also in die von Antisemitismus und Ressentiment. Als "Vogelschiss" in mehr als tausendjähriger deutscher Geschichte hatte AfD-Fraktionschef Gauland die Nazis und Hitler bezeichnet. "Schuldkult" ist ein Ausdruck, mit dem in dieser Partei öfter das Gedenken an NS-Verbrechen qualifiziert wird.

Ja, ein Bundespräsident hat sich aus dem Meinungskampf der Parteien herauszuhalten; aber eine solche Ermahnung braucht Steinmeier nicht. Ein Bundespräsident hat allerdings die Aufgabe, an die Grundlagen des Zusammenlebens zu erinnern. Wenn eine Partei es auch dadurch in den Bundestag sowie sämtliche Landtage schafft, dass sie Ressentiments zugelassen oder gar zum Teil ihres Markenkerns erhoben hat, bedeutet sie für diese Grundlagen eine Gefahr.

Prominente Juden wie Josef Schuster, der Präsident ihres Zentralrats, oder der Publizist Michel Friedman haben erklärt, im Fall einer Beteiligung der AfD an Koalitionen das Land zu verlassen. Sie haben registriert, dass die AfD zu Anstand und Respekt ein instrumentelles Verhältnis hat: Wer offen antisemitisch redet, aber nur als relativ unwichtiger Landtagsabgeordneter gilt, gegen den strengt die Partei ein Ausschlussverfahren an. Wer aber in Thüringen 23 Prozent holt oder die Bundestagsfraktion führt, bleibt unantastbar.

Meistens bedient die AfD Ressentiments gegen Muslime; was erstens verwerflich und zweitens für Juden kein Grund zur Gelassenheit ist. Denn so war es immer mit Ressentiments: Wo das erste gedeiht, ist das zweite schon da. "In Deutschland zu Hause", unter dieses Motto hat der Zentralrat sein Treffen gestellt. Im Grunde ist diese Formulierung immer noch ein unfassbares Kompliment, eine riesige Gnade. Zugleich ist sie eine Beschwörung. Vielleicht kommt ja dereinst der Tag, an dem sie dies nicht mehr sein muss.

Um es mit Steinmeiers Worten zu sagen: Dann wäre dieses Land bei sich.