Zum Hauptinhalt springen

TemplinAnschlag auf Grundstück des Brandenburger Antisemitismusbeauftragten

Andreas Büttner (re.) ist seit Juni 2024 Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter. Ministerpräsident Dietmar Woidke hat den mutmaßlichen Anschlag auf sein Grundstück verurteilt.
Andreas Büttner (re.) ist seit Juni 2024 Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter. Ministerpräsident Dietmar Woidke hat den mutmaßlichen Anschlag auf sein Grundstück verurteilt. (Foto: Soeren Stache/dpa)

Ein Schuppen auf dem Grundstück von Brandenburgs Antisemitismusbeauftragten Büttner gerät in der Nacht in Brand. Regierungschef Woidke verurteilt die Tat.

Das Grundstück des Brandenburger Antisemitismusbeauftragten Andreas Büttner (Die Linke) in Templin ist Ziel eines mutmaßlichen Brandanschlags geworden. Das teilte Büttner der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Staatsschutz nahm nach Angaben der Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung auf.

Die Polizei berichtete, am Sonntag gegen 3.40 Uhr habe sie vom Brand eines Schuppens auf einem Privatgrundstück in einem Templiner Ortsteil erfahren. Die alarmierte Feuerwehr habe den Brand bekämpft. Niemand sei verletzt worden.

„Ich werde mich davon nicht einschüchtern lassen“

In unmittelbarer Nähe des angrenzenden Schuppens sei ein verfassungsfeindliches Symbol angebracht worden. Der Hintergrund des Anschlags und die Motivlage seien Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll auf der Haustür ein rotes Dreieck als Symbol der Hamas angebracht worden sein.

„Meine Familie befand sich zu diesem Zeitpunkt im Haus“, sagte Büttner. „Wir sind körperlich unverletzt, stehen aber unter dem Eindruck eines schweren Angriffs. Ich werde mich davon nicht einschüchtern lassen.“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat den mutmaßlichen Anschlag verurteilt. „Extremismus in jedweder Form darf in Brandenburg keinen Platz haben“, teilte der SPD-Politiker mit. „Gewalt gegen Personen oder Dinge ist und bleibt absolut inakzeptabel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ich hoffe, dass der oder die Täter schnell gefasst werden.“

Brandenburgs Innenminister René Wilke (SPD) versicherte Büttner die Solidarität des Landes. „Andreas Büttner leistet als Beauftragter zur Bekämpfung des Antisemitismus des Landes Brandenburg einen besonderen Dienst am Land und seinen Menschen“, teilte Wilke mit. „Wir werden Herrn Büttner weiter zur Seite stehen.“

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Politische Bildung in Dachau
:Mit „Storytellings“ gegen Antisemitismus

Das Max-Mannheimer-Studienzentrum in Dachau hat ein neues Bildungsprojekt entwickelt, das Jugendliche anhand von Bilderfolgen und kurzen Texten zum Reflektieren anregen soll: über die Judenverfolgung in der deutschen Vergangenheit und über Ressentiments in der Gegenwart.

SZ PlusVon Helmut Zeller

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite