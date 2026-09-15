Vergangene Woche ist es wieder passiert. In der Nacht zu Freitag wurde eine Frau in Berlin-Mitte angegriffen. Laut Polizei sprachen zwei Männer sie auf den Davidstern an, den sie trug, beleidigten sie. Einer der beiden soll mit einer zerbrochenen Glasflasche auf sie eingestochen haben. Die Täter seien geflüchtet, die Frau wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gefahren.
FördergelderDie Berliner CDU hat ein Problem mit ihrer Antisemitismus-Bekämpfung
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Berlin stellt 20 Millionen Euro zur Prävention von Antisemitismus bereit – doch die Mittel werden kaum abgerufen. Jetzt steht der Verdacht im Raum, dass ein CDU-Staatssekretär einen Anbieter bevorzugt hat.
Von Christoph Cadenbach und Meredith Haaf, Berlin
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