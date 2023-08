Von Katja Auer, Roman Deininger, Andreas Glas und Johann Osel

Bayerns stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der wegen eines hetzerischen Flugblatts unter Druck geraten ist, hat sich erstmals entschuldigt. "Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe", sagte er in einem kurzfristig anberaumten Pressestatement am Donnerstag im Wirtschaftsministerium in München. Gleichzeitig wies er die Vorwürfe zurück und sprach erneut von einer Kampagne. Von einem möglichen Rücktritt war keine Rede.

"Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertiggemacht werden", sagte der Chef der Freien Wähler. Er habe Fehler gemacht, es sei jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen ihn und seine Partei instrumentalisiert würden. "Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden", sagte er. "Das bin nicht ich, das ist nicht Hubert Aiwanger."

Aiwanger wiederholte, dass er das rechtsextremistische Flugblatt nicht verfasst habe. Die SZ hatte über das Pamphlet berichtet, das im Schuljahr 1987/88 in Aiwanger Schultasche gefunden worden sein soll. Dafür soll er vom Disziplinarausschuss der Schule bestraft worden sein. Beides hat Aiwanger inzwischen eingeräumt. Als mutmaßlicher Verfasser bekannte sich dann sein älterer Bruder.

Berichte von Mitschülern über andere Vorfälle wies er erneut zurück. "Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben", sagte er in seinem Statement. Auch habe er keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert.

Die Freien Wähler stellten sich nach den ersten Enthüllungen hinter ihren Parteichef. Aus Parteikreisen heißt es aber, dass es durchaus eine breite Unzufriedenheit mit Aiwangers schlechter Kommunikation gebe. Sein Statement am Donnerstag könnte auch eine Reaktion darauf gewesen sein.

Dem Vernehmen nach wird bei den Freien Wählern zumindest darüber diskutiert, wie ein Kompromiss aussehen könnte, bei dem Aiwanger auf sein Staatsamt verzichten würde. Eine solche Lösung hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag angedeutet. In der CSU hält man sich am Donnerstag mit Äußerungen zurück. Doch aus Parteikreisen heißt es, man sei verstört von der "Nibelungentreue", mit der die Freien Wähler Aiwanger gegen jede Vernunft verteidigen. Die FW hätten "den Ernst der Situation nicht verstanden". Antisemitismus-Vorwürfe könne man nicht einfach abtun. Reaktionen auf das Statement gab es zunächst nicht.

Noch stehen die Antworten auf den Fragenkatalog aus, den Söder an Aiwanger adressiert hat. Wann dieser die Antworten liefern will, ist unklar. Zeitnah, sagte Aiwangers Sprecher am Donnerstag. Die Opposition im bayerischen Landtag hat eine Sondersitzung zur Causa Aiwanger beantragt. Sie soll am kommenden Donnerstag stattfinden. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass Söder vorher in irgendeiner Form handelt.