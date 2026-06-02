Die Zahl der Beratungsanfragen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat einen neuen Höchststand erreicht. 2025 meldeten sich Menschen wegen insgesamt 13 067 Fällen von ungerechtfertigter Benachteiligung, wie aus dem Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle hervorgeht, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. In den vergangenen Jahren stieg die Zahl immer weiter an, zuletzt um 15 Prozent. Die Leiterin der Stelle, Ferda Ataman, warf der Regierung vor, die Entwicklung zu ignorieren.