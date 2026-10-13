Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, fordert eine Strategie zur Vermeidung von Benachteiligung von Frauen in den Wechseljahren. Viele Frauen trauten sich am Arbeitsplatz nicht, offen über Wechseljahresbeschwerden zu sprechen, sagte Ataman am Dienstag bei der Vorstellung von Handlungsempfehlungen in Berlin. Das Thema komme langsam aus der Tabuzone, Unterstützung stehe aber noch am Anfang. Ataman forderte mehr medizinische Forschung zum Thema und Unterstützung im Arbeitsleben. Über Jahrzehnte habe für Frauen in den Wechseljahren gegolten, die Zähne zusammenbeißen zu müssen, sagte Ataman. „Das hieß: Schmerzen, Schlaflosigkeit und Hitzewallungen einfach ertragen.“ Rund elf Millionen Frauen in Deutschland seien zwischen 40 und 60 Jahren alt und durchliefen damit aktuell potenziell die Wechseljahre. Die Gesellschaft sei auf sie angewiesen, zumal Frauen besonders häufig in wichtigen Bereichen wie Schule, Pflege oder Gastronomie arbeiteten. Wechseljahresfreundliche Arbeitsplätze könnten einfach geschaffen werden, sagte sie, etwa durch flexible Arbeitszeiten, geeignete Raumtemperaturen, Zugang zu Toiletten und betriebsärztliche Beratung.