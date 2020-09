Von Moritz Baumstieger

Detailansicht öffnen US-Soldaten sollen aus Afghanistan abgezogen werden, das hatte Trump im Wahlkampf versprochen. (Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP)

Ein Abzug von mehr als 2000 Soldaten aus dem Irak noch im September, eine Reduzierung der Truppenpräsenz um mehr als 4000 Streitkräfte in Afghanistan zwei Monate später - kurz vor den Präsidentschaftswahlen in den USA im November kündigt das US-Verteidigungsministerium einen groß angelegten Abzug aus dem Mittleren Osten an. Das US-Engagement in diesen "endlosen Kriegen" zu beenden, war eines der zentralen Wahlversprechen von Präsident Donald Trump in seiner Kampagne 2016. Pünktlich zu Beginn der heißen Phase seiner Kampagne für eine Wiederwahl will Trump nun offenbar verkünden: Truppen auf dem Heimweg, Versprechen eingelöst.

In der Nacht zum Donnerstag verkündete Marine-General Frank McKenzie, Kommandeur des US-Zentralkommandos im Nahen Osten, während eines Besuchs im Irak zunächst, dass die Militärpräsenz im Land von derzeit etwa 5200 auf 3000 Männer und Frauen reduziert werde. Ein Partnerprogramm soll die irakischen Streitkräfte stärken und den USA erlauben, "unseren Fußabdruck im Irak zu verringern". Die Reduzierung der für den Anti-Terrorkampf im Irak stationierten Einheiten kommt nicht überraschend, bereits im Juni hatten sich Washington und Bagdad über eine Truppenreduzierung verständigt, weitere Details wurden beim Besuch des neuen irakischen Premiers in der US-Hauptstadt im August besprochen.

Bis November soll die Zahl der stationierten Truppen in Afghanistan halbiert werden

McKenzie verwies bei seinem Besuch auf die großen Fortschritte im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, die irakische Truppen in den vergangenen Monaten erzielt hätten. Diese positive Entwicklung habe dem Pentagon zusätzliche Abberufungen ermöglicht. Die nun im Land verbleibenden Soldaten sollen laut General McKenzie jedoch nicht nur ihre irakischen Gastgeber im Kampf gegen den IS unterstützen, sondern auch Patriot-Raketenbatterien und andere defensive Systeme zur Abwehr von Attacken Irans oder irantreuer Milizen betreiben.

In den vergangenen Monaten wurden US-Stützpunkte und auch das Botschaftsgelände in Bagdad immer wieder mit Katjuscha-Raketen beschossen. Als dabei Ende Dezember 2019 ein Mitarbeiter des US-Militärs starb, ordnete Trump einen Drohnenschlag gegen den iranischen General Qassem Soleimani an, der Teherans Netzwerk von Milizen in Libanon, Syrien und im Irak befehligte. Soleimani wurde am 3. Januar am Flughafen Bagdad getötet, neuerliche Vergeltungsangriffe auf US-Basen waren die Folge. Das Pentagon änderte daraufhin seine Strategie, gab Stützpunkte auf und konzentrierte die verbleibenden Soldaten auf wenigen Basen. Gleichzeitig verlegte Washington bis zu 14 000 Soldaten aus den USA auf Stützpunkte am Persischen Golf, um Druck auf Teheran aufzubauen - mehr als doppelt so viele, als nun öffentlichkeitswirksam heimgeholt werden sollen.

In einer telefonisch abgehaltenen Pressekonferenz kündigte McKenzie nach seinem Besuch im Irak an, bis November die Zahl der in Afghanistan stationierten Truppen zu halbieren - statt derzeit 8600 Soldaten sollen dann nur noch 4500 verbleiben. Im Februar hatten die USA ein Abkommen mit den islamistischen Taliban ausgehandelt, das zu einer ersten Truppenreduzierung führte.

Der neuerliche Abzug lässt sich aber kaum damit begründen, dass sich die Situation im Land seither entspannt habe, wie Vorkommnisse der vergangenen Tage zeigten. Zwar stehen die Taliban kurz davor, in Doha nun auch mit der afghanischen Regierung Friedensgespräche aufzunehmen, doch bleiben sie ihrer Strategie treu, vor Verhandlungen durch Angriffe deutlich zu machen, zu was sie fähig sind. Wohl um solch eine Drohkulisse zu schaffen, fielen Kämpfer am Dienstag in die bisher friedliche Provinz Pandschschir ein. Am Mittwoch entging Afghanistans Vizepräsident Amrullah Saleh nur knapp einem Bombenattentat, drei Leibwächter und mindestens sieben Zivilisten starben. Saleh ist ein entschiedener Gegner der Taliban. Diese dementieren, hinter dem Angriff zu stecken.