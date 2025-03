Bei einem israelischen Militäreinsatz in Dschenin im nördlichen Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums vier Menschen getötet worden. Dabei handele es sich um drei Männer und eine 58 Jahre alte Frau, teilte das Ministerium mit. Die israelische Armee teilte mit, Spezialkräfte seien im Anti-Terror-Einsatz (Foto: ap) in der Stadt, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt. Es sei zu einem Feuergefecht mit „bewaffneten Terroristen gekommen, die sich in einem Gebäude verschanzt hatten“. Zwei von ihnen seien dabei getötet worden. Zehn militante Palästinenser seien außerdem festgenommen worden, darunter ein ranghohes Mitglied eines Terrornetzwerks in Dschenin. Ein weiterer Palästinenser sei getötet worden, als er das Feuer auf die israelischen Truppen eröffnete. Ein weiterer militanter Palästinenser sei getötet worden, als er das Feuer auf die israelischen Truppen eröffnete.