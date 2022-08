Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will noch in diesem Jahr ein Gesetz zur Demokratieförderung auf den Weg bringen. Daran arbeite sie zusammen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mit Hochdruck, sagte Paus am Montag in Dresden. Ziel des Gesetzes ist demnach, zivilgesellschaftlichen Projekten der Demokratieförderung und der Extremismusprävention mehr finanzielle Planungssicherheit zu geben und ihre Rolle als Teil einer "wehrhaften" Demokratie zu stärken. Bislang wurden mit dem derzeit laufenden Förderprogramm "Demokratie leben!" den Angaben zufolge rund 600 Projekte unterstützt.