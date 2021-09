Von Viola Schenz

Die Aga-Kröte stammt aus Süd- und Mittelamerika. Das warzige Tier zählt zu den größten Froschlurchen der Welt, es kann mehr als 30 Zentimeter messen. Weil es so ziemlich alles Kleingetier von Käfern bis Mäusen frisst, führte man es im 19. Jahrhundert als Schädlingsbekämpfer in den Zuckerrohrplantagen auf Inselstaaten wie Barbados oder Jamaika ein. Auch Australien importierte die unansehnliche Kreatur zu diesem Zweck, die Aktion lief allerdings aus dem Ruder. Die Kröten vermehrten sich millionenfach, längst sind sie eine gigantische Landplage. Agas sind hochgiftig. Da sie sich noch nicht lange verbreiten, konnten australische Fressfeinde wie der Beutelmarder weder Resistenzen gegen ihr Gift entwickeln noch lernen, sie zu meiden - sie sterben sofort nach Krötenverzehr. Statt also Ungeziefer auszurotten, bringen die Amphibien massenhaft endemische Säugetiere und Vögel um.

In Elizabeth Kolberts aktuellem Werk "Wir Klimawandler" ist die Aga-Kröte ein Beispiel für die verheerenden Folgen gut gemeinter, aber undurchdachter biologischer Schädlingsbekämpfung. Der Untertitel "Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft" benennt das Kernproblem: Selbst mit seinen guten Absichten hat der Mensch dermaßen in die Natur eingegriffen, sich die Erde untertan gemacht, dass wir nun ein enormes wie rasantes Artensterben beobachten müssen. Wissenschaftler sprechen längst vom Erdzeitalter des Menschen, dem Anthropozän. Das Klima verändere sich, weil der Mensch das Klima verändert, so die Autorin. Die Zukunft der Natur, man ahnt es, sieht düster aus.

Gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht

Kolbert zählt zu den angesehensten Wissenschaftsjournalisten der USA. Die 60-Jährige schreibt für das renommierte Magazin The New Yorker, davor war sie bei der New York Times tätig. Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche Preise, so 2015 den Sachbuch-Pulitzer-Preis für "Das sechste Sterben - Wie der Mensch Naturgeschichte schreibt". Thematisch ist ihr jüngstes, fast apokalyptisch anmutendes Buch also eine Fortsetzung. Kolbert besichtigt Orte, an denen es nicht mehr um die Beherrschung der Natur geht, sondern um die Überwachung der Naturbeherrschung, und das mit aberwitzigem Aufwand - um die Kontrolle der Kontrolle sozusagen.

Detailansicht öffnen Es gibt nun mal keinen Planeten B, auf dem man es besser machen könnte. FFF-Demo 2019 in Berlin. (Foto: Regina Schmeken)

Die Kröten-Pest ist da ein drastischer Fall. Jegliche Versuche der vergangenen Jahrzehnte, die Agas wieder loszuwerden, schlugen fehl; inzwischen experimentiert man sogar mit Eingriffen in ihr Erbgut, mit der sogenannten Genschere. So sollen entweder unfruchtbare Kröten entstehen oder zumindest weniger giftige, damit Fressfeinde nicht mehr umkommen.

Mit Strom gegen Silberkarpfen

Da wäre außerdem der Teufelsloch-Wüstenkärpfling, der wahrscheinlich seltenste Fisch auf Erden. Gerade mal zwei Zentimeter groß, lebt er im Devil's Hole, einem Teich am Grund einer Höhle in der Mojave-Wüste in Nevada, nahe dem Death Valley. In den 1970er-Jahren wurde Wasser aus dem Teich gepumpt, was den Fischen nicht gut bekam, sie starben fast aus. Nun hält man ein paar Meilen weiter in der Ash Meadows Fish Conservation Facility, einer Art nachgebauten Devil's Hole aus Beton, weitere Wüstenkärpflinge - für den Fall, dass die originalen eines Tages ganz verschwinden. In dem Kunstloch werden permanent alle Faktoren justiert, von der Temperatur bis zum pH-Wert des Wassers, und die Larven müssen vor Insekten geschützt werden.

Ein paar Tausend Meilen nordöstlich trifft man auf eine andere irre Maßnahme. In den Chicago Sanitary and Ship Canal wird elektrischer Strom geleitet. Er soll die Silberkarpfen abschrecken, die hier in den Siebzigerjahren aus China eingeführt wurden, um chemische Unkrautvernichter zu vermeiden. In Klärteichen ausgesetzt sollten sie Algen fressen. Doch die Silberkarpfen entkamen und gefährden seither aufgrund ihrer Gefräßigkeit endemische Fische in der Region. Damit nicht genug: Der Chicago Sanitary and Ship Canal wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, um den Chicago River und mit ihm die menschlichen Exkremente, die Schlachtabfälle und die Rindergülle der Millionenstadt nicht länger in ihre einzige Trinkwasserquelle, den Lake Michigan, münden zu lassen. Erst baut man also Kunstflüsse, dann muss man sie elektrifizieren.

Detailansicht öffnen Elizabeth Kolbert: Wir Klimawandler. Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft. Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff. Suhrkamp-Verlag, Berlin 2021. 239 Seiten, 25 Euro. E-Book: 21,99 Euro.

Jede wohlmeinende, vermeintlich "natürliche" Maßnahme führt zu einer Verkettung von Katastrophen, für deren Vermeidung wiederum enormer Aufwand betrieben werden muss - an Forschung, Material und Geld.

Kolbert macht den Wahnsinn zugänglich - auch mit Humor

Angloamerikanische Sachbuchautoren besitzen oft das Talent, komplexe und komplizierte Zusammenhänge anschaulich und verständlich zu machen. Im besten Fall beglücken ihre Werke interessierte Laien wie gut informierte Wissenschaftler. Kolbert gehört zu diesen talentierten Schreiberinnen, sie macht den Wahnsinn, auf den sie stößt, zugänglich, sie kreiert Begriffe wie "Fischflüsterer" im Fall der Wüstenkärpfling-Forscher oder "Stockholm-Arten" für Tiere, die vollkommen abhängig von Menschen sind (Stockholm-Syndrom = Geiseln sympathisieren mit ihren Entführern). Und sie macht ihr ernstes Sujet mit Humor verdaulicher. Am Chicago River brüllen die Deckshelfer "Anweisungen, die zunächst unverständlich waren, sich dann aber als nicht druckreif erwiesen". Und im australischen Meereslabor, wo man hitzeverträgliche Korallen für das ausgebleichte Great Barrier Reef züchtet, geht es so zu: "'Ich kann dein Sperma nehmen, wenn du willst', hörte ich eine junge Frau rufen. 'Ja, nimm eine Schale von meinem Sperma', antwortete ein junger Mann. 'Das ist der einzige Ort, an dem man so was sagen darf', stellte ein dritter Student fest."

Dennoch bleibt ihre Sammlung von Forschungsreisen und Laborbesuchen ernüchternd. "Eine Möglichkeit, mit der Biodiversitätskrise umzugehen, wäre, sie schlicht zu akzeptieren", schreibt Kolbert, "schließlich war die Geschichte des Lebens auf der Erde schon immer von großen und sehr, sehr großen Aussterbeereignissen durchsetzt." Wie jener Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren, der drei Viertel aller Tier- und Pflanzenarten auf der Erde auslöschte: "Niemand weinte um sie, und schließlich entwickelten sich neue Arten, die an ihre Stelle traten." Wie diese entstanden, inwiefern sie den alten Arten überlegen waren, was wir daraus lernen können, welche Lösungsansätze sich für das Anthropozän ergäben - darüber würde man von einer Kennerin der Materie gerne mehr erfahren.

Kolberts Resümee bleibt wenig ermutigend: Wissenschaftler können Sachverhalte lediglich entdecken, erforschen und daraus Ratschläge ableiten. Diese weise umzusetzen, sei Sache der Politik, so Kolbert, und da sehe die bisherige weltweite Bilanz dürftig aus.