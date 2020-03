Vor dem Hintergrund der Covid-19-Epidemie hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron seine Agenda für diese Woche geändert und Termine abgesagt. Wie der Dachverband der jüdischen Organisationen in Frankreich (CRIF) am Montag via Twitter mitteilte, werde der Präsident wegen der "außergewöhnlichen Gesundheitslage in Frankreich" nicht zum traditionellen Jahresessen des Verbands kommen. Das ursprünglich am Dienstag geplante Essen sei deshalb verschoben worden, so der Verband. Macron hatte im Vorjahr teilgenommen und eine lange Rede gehalten. Aus einer aktualisierten Agenda des Elyséepalastes für die laufende Woche geht hervor, dass zudem eine Reise Macrons in das Département Gers im Südwesten des Landes gestrichen wurde. Ein expliziter Grund wurde dafür nicht genannt.

In Frankreich haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntagabend 130 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es gab bisher zwei Todesfälle im Land.

Die Gesamtzahl der Infizierten stieg inzwischen weltweit auf mehr als 80 000 Menschen an. In Iran gab die Regierung bekannt, dass sich 523 weitere Menschen mit dem Virus infiziert hätten, die Gesamtzahl stieg damit auf 1501. Die Zahl der Toten habe sich um zwölf auf 66 erhöht, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Alireza Raisi im staatlichen Fernsehen. Die Probleme durch das Coronavirus werden sich nach Einschätzung des britischen Premierministers Boris Johnson wohl noch verstärken. Sein Land sei darauf aber sehr gut vorbereitet. Großbritannien habe einen Plan für den Fall, dass sich das Virus ausbreite.

Auch die australischen Aufsichtsbehörden sind in Alarmbereitschaft. Noch für Montag sei eine Notfall-Telefonkonferenz geplant, an der sich die Finanz- und Börsenaufsicht sowie die Zentralbank beteiligten, sagen zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Australien ist von den Virus-Folgen betroffen, weil das Land wirtschaftlich abhängig von China ist.

Die Schweiz hat ihre Empfehlungen zur Vermeidung einer Ansteckung mit dem Coronavirus erweitert. Unter anderem rät das Bundesamt für Gesundheit, das Händeschütteln zu vermeiden. Die Regierung hatte am Freitag bereits alle Großveranstaltungen ab 1000 Personen verboten und verschiedene Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen empfohlen.