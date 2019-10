Nach einer Messerattacke an der Neuen Synagoge in Berlin hat der Zentralrat der Juden die Freilassung des mutmaßlichen Täters kritisiert. Dieser Schritt sei "unfassbar", erklärte der Zentralrats-Präsident Josef Schuster am Montag in Berlin. Jetzt bewege sich ein Mann auf freiem Fuß, von dem eine akute Gefahr ausgehe. Am vergangenen Freitag war es zu einem Anschlagversuch auf die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße gekommen. Dabei wurde ein Objektschützer mit einem Messer bedroht. Schuster zufolge wurde der mutmaßliche Täter bereits am Samstag wieder freigelassen.