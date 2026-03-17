Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hat am Dienstag der Prozess gegen drei Männer begonnen, die als mutmaßliche Agenten Sabotageakte vorbereitet und sich zu Brandanschlägen im Auftrag eines russischen Geheimdienstes verabredet haben sollen. Die Beschuldigten sind 22, 25 und 30 Jahre alt, stammen aus der Ukraine und wurden im Mai 2025 in Köln, Konstanz sowie im Schweizer Kanton Thurgau festgenommen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft sollen sie Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland geplant haben. Sie sollen Pakete mit GPS-Trackern ausgestattet und damit getestet haben, wie sich Paketsendungen mit Brandsätzen auf den Weg bringen ließen. Diese hätten sich dann „in Deutschland oder sonst auf dem Weg in nicht von Russland besetzte Teile der Ukraine“ entzünden und möglichst großen Schaden verursachen sollen, so die Bundesanwaltschaft.