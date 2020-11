Terror am letzten Abend vor dem Lockdown: Polizisten sind am Montagabend in der Wiener Innenstadt im Einsatz.

Von Johanna Bruckner, Oliver Das Gupta, Cathrin Kahlweit und Philipp Saul

Zweites Todesopfer: Frau erliegt ihren Verletzungen

Die Zahl der Todesopfer nach den Schüssen in der Wiener Innenstadt erhöht sich auf zwei. Eine weitere Person ist nach Aussage von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Es handelt sich demnach um eine Frau, das erste bekannte Todesopfer ist ein Mann. Gegenüber dem ORF bestätigte Ludwig in der Nacht auch Gerüchte, wonach der von der Polizei erschossene Angreifer einen Sprengstoffgürtel trug - dabei habe es sich jedoch um eine Attrappe gehandelt, die Ermittlungen dazu liefen. Auch werde nach weiteren möglichen Tätern gefahndet.

Ein Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds hatte am Abend von 15 Verletzten gesprochen, die in Krankenhäuser eingeliefert worden seien. Mindestens sieben der Opfer hätten schwere Verletzungen davongetragen.

Innenminister: Mindestens ein Tatverdächtiger noch auf der Flucht

Nach dem Anschlag am Montagabend in der Wiener Innenstadt hat Innenminister Karl Nehammer in einer Pressekonferenz in der Nacht vom "schwersten Tag für Österreich seit vielen Jahren" gesprochen. Österreich sehe sich mit einem Angriff konfrontiert, den das Land in dieser Heftigkeit schon lange nicht mehr habe erleben müssen. Es gebe "mehrere Verletzte" und "mehrere Tote". Es sei gelungen, einen mit einem "automatischen Sturmgewehr" bewaffneten Terroristen "auszuschalten". Mindestens ein Täter befinde sich aber noch auf der Flucht. "Wer einen von uns angreift, der greift uns alle an", sagte der ÖVP-Politiker.

Nehammer appellierte an die Bürgerinnen und Bürger der Hauptstadt, auch am Dienstag zu Hause zu bleiben oder zumindest die Innenstadt zu meiden. In Absprache mit anderen Behörden habe man sich darauf verständigt, die Schulpflicht für Dienstag auszusetzen - Eltern sollten ihre Kinder nach Möglichkeit zuhause behalten. "Der Tag gilt als entschuldigt."

Früher am Abend hatte Nehammer erklärt, bei den Schusswechseln handele es sich um einen "augenscheinlichen Terroranschlag". "Wir sind nach wie vor im Kampf gegen die mutmaßlichen Terroristen", so der Minister im ORF.

Franz Ruf, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, erklärte, mehrere Behörden seien in die "hochsensiblen Ermittlungen" einbezogen. Es gebe Absperrungen im inneren und äußeren Bereich Wiens, dazu verstärkte Kontrollen an den Grenzen, in die auch Nachbarländer eingebunden seien. Das "Gebot der Stunde" sei es, die "Gefahrenabwehr sicherzustellen".

Wiener Polizei spricht von sechs Tatorten in der Innenstadt

Insgesamt gibt es laut Polizei sechs Tatorte, alle in unmittelbarer Nähe der Seitenstettengasse. Die weiteren Tatorte sind offenbar am Fleischmarkt, am Morzinplatz, am Bauernmarkt, am Salzgries und am Graben.

Das in sozialen Medien kursierende Gerücht einer Geiselnahme könne er "nicht bestätigen", sagte der Sprecher des Innenministeriums. Gerüchte, einer der Täter trage einen Sprengstoffgürtel, könne man nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen.

Regierung schaltet Bundesheer ein

Kanzler Kurz erklärte, die Bundesregierung habe entschieden, dass das Bundesheer den bisher durch die Polizei durchgeführten Objektschutz in Wien ab sofort übernehmen werde, um die Polizei zu entlasten.

Wahllose Schüsse in Lokale

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig erklärte, dass bei dem Angriff "wahllos auf Personen in den Lokalen" geschossen worden sei - vor allem auf jene, die draußen saßen. Es könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden, ob es "weitere Gefahrenmomente gibt". Kurz vor dem Lockdown, der in Österreich in der Nacht zum Dienstag beginnen sollte, war die Innenstadt ungewöhnlich voll.

Auf Videos, die der Privatsender "Oe24" am Montagabend ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Straße zumindest zwei Schüsse abfeuerte. Ein anderes Video zeigte eine große Blutlache vor einem Restaurant.

Spekulationen um Synagoge als Anschlagsziel

Von offizieller Seite gab es zunächst keine Bestätigung zu Mutmaßungen, der Angriff habe der Wiener Hauptsynagoge gegolten, die in der Seitenstettengasse liegt. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) und oberster Vertreter der Juden in Österreich, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, die Synagoge in der Seitenstettengasse sei "zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen" gewesen. Es habe Schüsse in unmittelbarer Nähe des Stadttempels gegeben. IKG-Präsident Deutsch sprach davon, dass an mehreren Orten nahe der Gemeinde Schüsse gefallen waren. "Offenbar haben die Täter unter anderem in eine Bar und in ein Restaurant geschossen", sagte Deutsch der SZ.

Sollte es sich tatsächlich um einen Terrorangriff auf die Synagoge handeln, wäre dies der dritte in etwas mehr als 40 Jahren. Im April 1979 war im Hof des Wiener Stadttempels ein Kilogramm Plastiksprengstoff explodiert. Eine palästinensische Terrorgruppe übernahm damals die Verantwortung. Im August 1981 verübte ein anderes palästinensisches Terrorkommando einen Anschlag auf den Seitenstettentempel, bei dem es zwei Tote und 21 teils Schwerverletzte gab. Die Täter drangen damals während des Gottesdienstes am Sabbat in die Synagoge ein und feuerten in die Menge.